Carles Aleñá et Riqui Puig: Pièces manquantes à Barcelone?

Carles Aleñá et Riqui Puig sont deux joueurs qui ont été appréciés dans les cercles du Barça depuis des siècles. Les deux sont bons à regarder, polyvalents et sont de bons porte-balles. Aleñá, le plus âgé des deux, a été expédié au Betis cette saison, à la recherche de plus de minutes. Après avoir commencé pour le Barça lors de l’ouverture de la saison, le joueur de 22 ans a ensuite été mis de côté et n’a plus jamais vu de minutes substantielles. On peut en dire autant de Puig, qui devait faire son entrée dans l’équipe cette saison. Après avoir fait une marque en pré-saison, on pensait que Puig serait un rendez-vous régulier dans et autour de la première équipe, mais cela ne s’est pas produit; Puig n’a à ce jour que 22 minutes en Liga.

Pourtant, il est difficile de comprendre pourquoi. Le Barça a constamment manqué d’un joueur dynamique au milieu de terrain, un joueur capable d’opérer entre les lignes. Avec Messi et Griezmann travaillant comme «faux» attaquants, un intérieur avancé pourrait facilement exploiter les espaces derrière la ligne défensive. L’un de Puig ou Aleñá aurait pu être ce joueur. À leur époque au Barça B, les deux ont joué sur la ligne de front, Aleñá ayant joué toute une saison à faux neuf (c’est-à-dire 2015/16). Compte tenu de la «crise des blessures» qui s’est déroulée au club cette saison, c’est peut-être le meilleur moment pour introduire les deux garçons Masía dans la première formation de l’équipe. Pourtant, cela ne semblait jamais probable. Peut-être que le statu quo est trop confortable pour le personnel d’entraîneurs et les joueurs. C’est inquiétant de deux manières. Tout d’abord, bien sûr, cela signifie que le club se retrouve avec une équipe vieillissante. Deuxièmement, et peut-être plus important encore, ces joueurs seniors ne se sentent pas menacés dans leur position et peuvent donc ne voir aucune raison de se pousser et de produire de meilleures performances. Le statu quo est trop confortable.

Photo de Tim Clayton / Corbis via .

Confortable, oui, mais complètement faux. Il est clair que le Barça a besoin d’un profil différent au milieu de terrain, à part les progressistes. À la lumière de la situation COVID-19, cependant, les dépenses de transfert pourraient être réduites. Si le Barça n’envisage pas d’acheter un milieu de terrain plus avancé, il n’y a aucune excuse pour exclure davantage l’un ou l’autre des prospects de La Masía. En son temps avec le Barça B, Puig a (maintes et maintes fois, l’esprit) affiché une maturité offensive qui manque à Frenkie de Jong et Arthur. Oui, c’est à un niveau inférieur, mais les instincts ne changent pas avec un changement de difficulté de compétition. Ci-dessous, une comparaison de Riqui avec Frenkie et Arthur (à des mesures plus agressives). Oui, c’est une comparaison injuste, sur une base similaire, mais ce n’est pas le problème. Il est évident qu’en tant que joueurs, ces deux derniers sont largement supérieurs. Le but du graphique est de montrer leurs compétences variées et comment Puig pourrait, en théorie, apporter quelque chose de différent au milieu de terrain.

Puig a comparé avec Frenkie et Arthur à des mesures d’attaque au milieu de terrain.

Le cas d’Aleñá a été assez intéressant. Dans les quelques apparitions qu’il a faites en maillot de Barçelona cette saison, il a semblé vif sur le ballon et a souvent dicté le spectacle. Dans un affichage hors concours contre l’Inter, Aleñá a montré les qualités exactes d’un intérieur haut Setién. Dans cette victoire de 2 à 1, il a complété 79 passes, avec 16 passes précises dans le dernier tiers, deux dans la surface et trois dribbles. Cela a été couplé à deux interceptions et cinq duels gagnés. Cette performance était un exemple du fait que la plus grande force d’Aleñá est sa polyvalence. Oui, il est plus à l’aise dans les zones les plus élevées du terrain, mais il peut fonctionner n’importe où. Chez Betis, il est devenu le bricoleur de Rubi et a été déployé partout.

Le radar d’Aleñá cette saison.

Oui, il n’a pas incendié le monde, mais Aleñá a continué de montrer sa capacité à prendre des décisions correctes sous pression; il possède un game-IQ extrêmement mature. Si on lui donne une course prolongée sur le côté, aux côtés de deux milieux de terrain plus profonds, Aleñá pourrait certainement se révéler important pour l’équipe, même s’il ne s’agit pas d’un partant incontesté.

Il ne fait aucun doute que les fans ont tendance à surestimer leurs propres perspectives de jeunesse. C’est inévitable. Le cas d’Aleñá et Puig ne repose pas nécessairement sur leur qualité (ou potentiel) en tant que joueurs. Cela a à voir avec leur profil et comment cela peut aider à combler certaines lacunes au sein de l’équipe, en particulier lorsque Bartomeu et l’entreprise peuvent se retrouver à court d’argent. De plus, la fenêtre temporelle se raccourcit. Aleñá a 22 ans et Riqui en a 20. Plus exactement des prodiges adolescents. Il est temps de les sangler, si ce n’est déjà fait. Si cela ne se produit pas la saison prochaine, cela pourrait marquer la fin de leur carrière au club. Cela peut également signifier un potentiel inexploité et des opportunités perdues. Il est temps d’agir.

Reste à voir si les deux décident de ne plus attendre leur temps. La patience, après tout, fait défaut ces jours-ci.