Carles Pérez a été confiné à Rome seul pendant 17 jours en raison du coronavirus

Attaquant de l’AS Roma Carles Pérez, qui sur le marché d’hiver était échangé par le FC Barcelone, a commenté dans El Partidazo de Cadena Cope sur la façon dont la crise sanitaire déclenchée par la pandémie de coronavirus vit dans son confinement romain.

27/03/2020

Agir à 08:33

CET

L’ancien attaquant du Barça a commenté à ce sujet que “on nous a dit que nous serions enfermés chez nous jusqu’au 4 avril”, qui est la dernière période que les autorités italiennes ont prévu d’arrêter la propagation de la contagion COVID-19. La Serie A italienne est toujours détenue sans date de redémarrage, comme le reste des compétitions sportives.

Pour le jeune agresseur, les choses ne se passent pas du tout facilement car la crise sanitaire le rattrape pratiquement nouveau venu à Rome et il s’installe toujours dans la capitale de la translapine. “J’ai été enfermé chez moi pendant 17 jours sans partir”, a-t-il révélé. Carles Pérez. “Je vis seul, ça me manque

ma famille et mes amis. “

Carles Pérez Il essaie de remplir les longues heures de la journée en maintenant une routine et en ce sens, il a expliqué que “je m’entraîne quatre heures par jour” pour essayer de garder la forme autant que possible et que la pause de compétition l’affecte le moins possible quand il doit rejoindre la discipline du personnel de Paulo Fonseca. “Je veux montrer que je peux être un grand joueur ici à Rome.”

En ce sens, le club de la capitale a démontré sa pleine confiance dans le joueur, puisque le 28 février, Rome a publié un communiqué dans lequel il annonçait officiellement son embauche définitive en échange de 11 millions d’euros fixes et 4,5 millions d’euros en variables.

Avant de partir pour Rome, Carles Pérez Il avait joué 12 matchs (2 buts et 3 passes décisives) avec l’équipe première du Barça et 1 (1 but) avec le Barça B.Dans l’équipe italienne, il a participé avant la pause en 7 matchs (1 but et 1 passe décisive). La Roma est cinquième de la Serie A avec 45 points.