Carles Pérez débute avec la Roma

Carles Pérez, ancien joueur de FC Barcelona cédé à Rome dans ce marché d’hiver, il a fait ses débuts ce samedi avec l’équipe italienne dans le match contre Sassuolo, correspondant à la 22e journée de Serie A. L’équipe du Barça est entrée à la 66e minute pour Cengiz Under, qui était le deuxième changement d’entraîneur Paulo Fonseca.

01/02/2020 à 22:44

CET

sport.es

Celui qui était devant Barça a sauté sur le terrain avec 3-1 sur le tableau de bord et a à peine été en mesure de créer des chances lorsque son équipe était en infériorité numérique à partir de la minute 69 pour l’expulsion de Lorenzo Pellegrini par double jaune.

Le match est terminé avec la victoire de Sassuolo par Roberto De Zerbi 4-2. Les buts ont été marqués par Francesco Caputo (7 et 16), Filip Djuricic (26) et Jeremie Boga (74). Les buts de l’équipe romaine les ont signés Edin Dzeko (55) et Jordan Veretout (73, pénalité).

Quatrièmement … pour l’instant

La Rome, en l’absence du reste des matchs de la journée, maintient la quatrième position (zone Ligue des Champions) avec 39 points en 22 matchs, dont 12 du leader Juventus (51) avec un match de moins. Inter (48) et Latium (46) ils surpassent également l’équipe de la capitale et ont respectivement un et deux matchs de moins. Une victoire aujourd’hui de Atalanta contre Gênes Je laisserais la Roma en cinquième position, déjà dans la zone de la Ligue Europa.

Il FC Barcelona et la Rome ils sont parvenus à un accord le 30 janvier pour la cession de Carles Pérez jusqu’au 30 juin 2020 en échange de 1 million d’euros. La RomeEn outre, il a repris la carte du joueur et a accepté une option d’achat obligatoire de 11 millions plus 3,5 autres en fonction de variables. De son côté, le Barça le droit de premier refus a été réservé sur une future vente du joueur.