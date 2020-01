Carles Perez s’apprête à quitter Barcelone – Rapports

Carles Perez serait sur le point de quitter Barcelone dans la fenêtre de transfert de janvier et pourrait se diriger vers la Roma de la Serie A.

Marca, Onda Cero et Sport rapportent tous que le nouveau manager Quique Setien a dit au joueur de 21 ans de chercher un nouveau club car il ne figurait pas dans ses plans.

Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano vont encore plus loin et disent que Perez se rapproche d’un déménagement à Rome et attend juste un dernier OK de Barcelone.

La nouvelle est un peu surprenante alors que Perez a participé aux deux premiers matchs de Setien en charge du club contre Grenade et Ibiza.

Barcelone est également un peu à court d’attaques avec Luis Suarez absent pendant quatre mois et Ousmane Dembele qui ne devrait pas revenir avant février.

Cependant, Perez a été exclu de l’équipe de Setien pour le voyage de samedi à Valence, et il semble qu’il soit en route cet hiver ou cet été.