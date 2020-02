Carles Puyol dit que Lionel Messi peut jouer jusqu’à ses 38 ans

La légende de Barcelone Carles Puyol a parlé de Lionel Messi et estime que le GOAT peut jouer jusqu’à ses 38 ans.

Messi aura 33 ans en juin et que cela nous plaise ou non (et ce n’est vraiment pas le cas) se dirige vers la fin de son incroyable carrière.

Le capitaine l’a reconnu lui-même récemment dans son discours d’acceptation du Ballon d’Or après avoir remporté le prix pour la sixième fois.

Cependant, Puyol dit que Messi a encore beaucoup d’années en lui et a exhorté le Barça à gagner autant qu’il le peut pendant qu’il est toujours là.

“Messi a 32 ans et un joueur qui prend soin de lui comme le fait Leo peut jouer jusqu’à 38 ans”, a-t-il déclaré.

“Pourquoi parlons-nous d’un Barcelone sans Messi quand il est ici maintenant?

“Ce que nous devons faire, c’est essayer de gagner autant que possible avec lui.”

Source | Marca

Messi a déclaré lors de la cérémonie du Ballon d’Or qu’il espérait «continuer à jouer pendant encore de nombreuses années», mais a également accepté que cela dépendrait de ce qu’il ressentait physiquement.