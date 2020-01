Carlisle United signe avec le défenseur Nick Anderton un contrat permanent avec Blackpool

BLACKPOOL, ANGLETERRE – 04 MAI: Blackpool’s Nick Anderton pendant le Sky Bet League One match entre Blackpool et Gillingham à Bloomfield Road le 4 mai 2019 à Blackpool, Royaume-Uni. (Photo de Kevin Barnes – CameraSport via .)

Carlisle United a fait sa quatrième signature en janvier. Les Cumbriens ont signé l’arrière latéral Nick Anderton sur un contrat permanent avec Blackpool.

Carlisle United signe Nick Anderton

Carlisle a annoncé via son site Web qu’il avait signé le défenseur. Anderton arrive avec un contrat de 18 mois pour des frais non divulgués et devient le quatrième ajout de Chris Beech.

Anderton est la deuxième signature de Carlisle en autant de jours après l’arrivée de Joshua Kayode hier.

L’arrière latéral arrive dans le but de démarrer sa carrière après avoir lutté pour le temps de jeu depuis qu’il a quitté le club natal de Preston.

Anderton pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque Carlisle se rendra chez ses adversaires Oldham Athletic.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Carlisle au sujet de sa nouvelle signature, l’entraîneur-chef Chris Beech a déclaré: «Il apportera expérience, qualité et force.

«Il a joué en Ligue 1 et il se débrouillait très bien à Barrow avant cela, ce qui signifiait que Blackpool lui avait payé beaucoup d’argent.

«Il était à Accrington au cours de la première moitié de la saison dernière et a très bien fait, donc je suis très heureux qu’il soit ici.

«Il a fait sa carrière à la dure, mais cela signifie qu’il a un vrai caractère et cela aide parfois un joueur à devenir très engagé.

«En lui parlant, je sais que c’est un défi qu’il attend avec impatience. Il veut avoir un impact et il veut nous aider à gagner des matchs. Il sait qu’il doit gagner le droit d’être dans l’équipe, mais il vient ici très concentré et dans un état d’esprit positif. »

Blackpool confirme le départ d’Anderton

Blackpool a publié une déclaration confirmant le déménagement d’Anderton à Carlisle. L’arrière a du mal à avoir un impact sur les Seasiders.

S’exprimant sur le site Web de Blackpool à propos d’Anderton, le directeur général Ben Mansford a déclaré: «Nick est maintenant au stade où il doit aller jouer à nouveau à des jeux réguliers. Il a été un garçon fantastique dans le coin et nous lui souhaitons bonne chance dans ce prochain chapitre de sa carrière. »

