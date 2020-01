Carlisle United signe Max Hunt du comté de Derby

CARLISLE, ANGLETERRE – 19 avril: une vue générale de Brunton Park, domicile de Carlisle United avant le match de la Ligue de pari Sky Two entre Carlisle United et Lincoln City à Brunton Park le 19 avril 2019 à Carlisle, Royaume-Uni. (Photo de Chris Vaughan – CameraSport via .)

Carlisle United a confirmé avoir signé avec le défenseur Max Hunt du comté de Derby un contrat de 18 mois.

Nouveau défi

Le joueur de 20 ans est prêt à relever un nouveau défi avec l’équipe de League Two, n’ayant pas réussi à pénétrer dans l’équipe première du comté de Derby.

Hunt a été limité aux apparitions pour les Rams U23, avant de passer la première moitié de cette saison en prêt avec Aldershot Town.

Cependant, c’était un prêt réussi pour Hunt, où il a fait 21 apparitions dans la Ligue nationale de Vanarama.

À la suite de son prêt, il a attiré l’attention de Carlisle. Parlant de la première moitié de saison de Hunt, le manager Chris Beech a déclaré: «Cela lui a donné la chance de goûter au football de conférence et c’est un sort qu’il a apprécié. C’est un grand garçon avec une bonne attitude et je suis vraiment content qu’il se soit joint à nous, car je sais qu’il y avait un intérêt pour lui dans d’autres clubs. “

Selon Beech, Hunt aurait pu rester à Pride Park au lieu de se déplacer vers le nord. Il a déclaré: «Je sais aussi que Derby était très heureux de le garder pour une autre année, en vue de le remettre en prêt. Pour nous, obtenir un contrat permanent dans ces circonstances est une très bonne nouvelle pour nous maintenant et à l’avenir. »

S’adressant au site Web de Carlisle United, le manager a poursuivi: «Bien que nous comprenions qu’aucun de nous n’est l’article fini, il a déjà démontré qu’il veut s’améliorer et progresser, et l’approche mentale positive qu’il a envers cette prochaine étape est vraiment apparue lorsque j’ai l’ai rencontré et lui a parlé.

Hunt rejoint Carlisle à un moment difficile. Ils sont actuellement à la 21e place de la Ligue Deux, à seulement sept points d’avance sur la zone de relégation.

