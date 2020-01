Carlisle United signe un contrat permanent avec le milieu de terrain Callum Guy

LINCOLN, ANGLETERRE – 18 janvier: Blackpool’s Callum Guy au cours de la Sky Bet League One match entre Lincoln City et Blackpool au Sincil Bank Stadium le 18 janvier 2020 à Lincoln, en Angleterre. (Photo par Alex Dodd – CameraSport via .)

Carlisle United a fait sa sixième signature en janvier en ajoutant le milieu de terrain Callum Guy de Blackpool pour un montant non divulgué.

Carlisle United signe le milieu de terrain Callum Guy

L’accord

Carlisle a annoncé via son site Web qu’il avait signé avec le milieu de terrain. Guy arrive pour des frais non divulgués en signant un contrat de 18 mois à Brunton Park.

Guy a commencé sa carrière dans le comté de Derby où il est devenu un habitué de leur équipe de développement. Le milieu de terrain a passé du temps à Bradford City et Port Vale avant de finalement déménager à Blackpool.

Il a fait plus de 50 apparitions pour Blackpool, dont 22 cette saison. Le milieu de terrain est un joueur de box-to-box prêt à aider Carlisle à assurer leur sécurité dans la ligue de football.

Le joueur de 23 ans est admissible à faire ses débuts ce week-end contre Mansfield Town.

Ce qui fut dit

S’exprimant sur le site Web de Carlisle au sujet de sa nouvelle signature, le directeur Chris Beech a déclaré: «C’est une marque de signature pour nous à mon avis.

«Nous obtenons un garçon qui a appris son métier dans une académie de haut niveau grâce à sa vie d’écolier avec le comté de Derby. Il y était très pensé et cela a finalement conduit au déménagement à Blackpool.

«Il connaît Max Hunt de Derby et il connaît aussi Nick Anderton de Blackpool, ce qui est bien parce que cela lui donne des liens et des visages familiers dans son nouveau club. Il a l’expérience de deux périodes de prêt en Ligue 1 qui l’ont aidé à se développer en tant que footballeur et en tant que personne.

«Avec le passage à Blackpool, cela signifie qu’il n’a pas encore joué à ce niveau, il a toujours été un cran au dessus, mais il est plus que prêt pour cela.

«En tant que joueur, il se déplace sur le terrain et c’est un footballeur plein d’énergie et qui travaille dur. Nous l’avons au bon âge car il est plein d’ambition et il a vraiment envie de bien faire.

«Je suis vraiment heureux que nous l’ayons parce qu’il fait partie de cette activité de recrutement stratégique dont nous avons parlé l’autre jour. Nous l’avons amené pour une raison, pas seulement parce qu’il se trouve être disponible. “

