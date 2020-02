Carlo Ancelotti donne la défense sévère de Jordan Pickford sous les tirs

Date de publication: Samedi 22 février 2020 12:10

Le manager d’Everton, Carlo Ancelotti, pense que le gardien Jordan Pickford a la personnalité requise pour ignorer les récentes critiques de ses performances.

Erreur de Pickford, laissant l’égalisation de Christian Benteke sous lui, lors de la victoire 3-1 contre Crystal Palace remettre l’accent sur sa forme individuelle après 18 mois mitigés.

Le numéro un anglais a été critiqué par l’ancien joueur devenu expert Gary Neville en septembre pour avoir ri 3-1 à Manchester City, alors que beaucoup ont été rapides à examiner Pickford par rapport à d’autres défauts perçus.

Cependant, le joueur de 25 ans a reçu le soutien de son manager avant le match de dimanche à Arsenal alors qu’Everton tente de poursuivre sa poussée pour une place européenne.

“Être l’Angleterre numéro un est une responsabilité qu’il mérite, je pense”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse d’avant-match. «À mon avis, il est le meilleur gardien de but anglais.

“Je n’ai pas tellement peur des critiques. Dans le match contre Palace, il a fait une erreur et il a fait un arrêt fantastique. C’est le travail du gardien de but.

«Parfois, malheureusement, vous pouvez avoir une erreur, mais après cela, vous devez avoir la personnalité pour avancer rapidement et il l’a fait. Je pense aussi que pour cette raison, non seulement sa qualité technique, il est le gardien de but de l’équipe nationale.

«Personne n’est parfait donc nous devons accepter l’erreur du gardien de but et nous devons également accepter que la Jordanie pour nous est très importante.

«Il est un gardien de but complet parce que maintenant dans le football moderne, vous ne pouvez pas demander au gardien de but de ne sauvegarder que les tirs, il doit jouer avec le ballon.

“Il est l’un des joueurs qui joue le plus avec le ballon, il doit donc être un joueur complet.”

Ancelotti a cependant ajouté avec un sourire: “Si je dois choisir un gardien de but avec de bons pieds ou de bonnes mains, je préfère un gardien de but avec de bonnes mains.”

En supposant que le manager anglais Gareth Southgate partage le point de vue d’Ancelotti sur Pickford, l’ancien gardien de Sunderland pourrait être rejoint à l’Euro 2020 par son coéquipier Dominic Calvert-Lewin.

Les blessures de Harry Kane et Marcus Rashford ont amélioré les chances de Calvert-Lewin de se placer dans l’équipe et le joueur de 22 ans a marqué 13 buts jusqu’à présent cette saison.

“Je ne veux pas faire de recommandation à Southgate, il connaît son travail”, a ajouté Ancelotti.

«Ce que je veux donner une recommandation est à Dominic de continuer à continuer, d’essayer de s’améliorer. Il va bien mais il peut faire mieux, il le sait.

“Lui et Richarlison ont fait un travail fantastique jusqu’à présent, ils sont vraiment dangereux et c’est ce que nous leur demandons, d’être dangereux devant (de but).”