Carlo Ancelotti et Everton doivent avoir des ambitions européennes cette saison

WATFORD, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: Carlo Ancelotti manager d’Everton applaudit après le match de Premier League entre Watford FC et Everton FC à Vicarage Road le 01 février 2020 à Watford, Royaume-Uni. (Photo de Catherine Ivill / .)

De la relégation potentielle aux candidats à un poste européen – cela a été une transformation rapide pour Everton sous Carlo Ancelotti. Trois points sont ce qui les sépare d’un retour convoité sur le continent, et potentiellement d’une place en Ligue des champions à la suite de l’interdiction européenne de Manchester City. Ces aspirations sont ce qu’Everton doit avoir à l’esprit alors que la saison touche à sa fin.

Everton doit viser l’Europe cette saison sous Carlo Ancelotti

Quatre prochains jeux intimidants mais quatre qui ne devraient pas être redoutés

Arsenal loin; Manchester United à domicile; Chelsea à l’extérieur et Liverpool à domicile. Sous Marco Silva en début de saison, les quatre prochains matchs des Toffees seraient vus avec inquiétude. Cependant, avec l’optimisme qui règne à Goodison Park, il n’y a rien à craindre.

Aux côtés de la bonne humeur sous Ancelotti, les quatre prochains présentent une tâche qui n’est sans doute pas aussi difficile que précédemment. Loin de chez eux, les Emirats et Arsenal ne sont plus le défi qu’ils étaient autrefois, alors que le tournant de l’année a vu Chelsea se transformer en une quantité inconnue et incohérente. Manchester United, en transition, n’est pas un défi menaçant, surtout loin de chez lui, tandis que Liverpool constitue le plus grand test de tous; l’occasion potentielle de retarder la victoire au titre des Reds sera une opportunité qu’ils ne voudront pas manquer.

Ces jeux sont ceux dont les Toffees ont besoin pour commencer à gagner pour réaliser leurs ambitions européennes. Avec les millions qui ont été dépensés sous Farhad Moshiri reproduisant ceux des équipes de la Ligue des champions, Everton espère qu’ils ne resteront pas languissants au milieu de la table plus longtemps. S’ils le font, alors les joueurs clés – comme Richarlison – peuvent voir leurs jours comptés à Goodison Park.

Carlo Ancelotti est là pour le long terme, alors utilisez-le

Carlo Ancelotti s’est engagé dans un projet à long terme. Il y a des aspirations européennes, des trophées et un succès une fois que le déménagement de leur stade se réalisera.

En conséquence, les Toffees doivent utiliser le temps dont ils disposent sous la surveillance d’un manager de classe mondiale. Alors qu’il a lui-même un point à prouver, n’ayant pas remporté de trophée depuis sa première saison au Bayern Munich, Everton doit prospérer sur le dos de sa direction.

Ce serait un échec catastrophique si Everton n’atteignait finalement pas l’Europe sous Carlo Ancelotti. Cette saison n’est pas impossible, à seulement quatre points de Tottenham Hotspur en cinquième place. Cependant, ne pas atteindre tout cela rendrait inutile leur approche radicale des transferts.

Photo principale

Intégrer à partir de .