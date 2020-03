Carlo Ancelotti interroge VAR après le refus d’Everton

Date de publication: dimanche 1er mars 2020 5:37

Le patron d’Everton, Carlo Ancelotti, a estimé que son équipe avait été durement blessée par VAR après s’être vu refuser un vainqueur tardif contre Manchester United dimanche.

Après un Concours largement décevant dominé par les erreurs des gardiens David de Gea et Jordan Pickford, les Bleus pensaient qu’ils l’avaient gagné en deuxième période de jeu lorsque Dominic Calvert-Lewin a dévié le tir de De Gea à son poste proche.

Cependant, le dernier vainqueur a été exclu, le milieu de terrain d’Everton Gylfi Sigurdsson ayant été jugé pour avoir perturbé la ligne de vue de De Gea avant le but.

Dans la chaleur du moment, Ancelotti a clairement exprimé ses protestations à l’arbitre Chris Kavanagh et a ensuite été expulsé.

Parlant à Sky Sports après le match, Ancelotti a expliqué sa diatribe et a remis en question la décision de marquer le vainqueur de son équipe.

“J’ai beaucoup de choses à dire”, a déclaré le manager. «J’ai demandé à l’arbitre de m’expliquer après le match et il m’a renvoyé, puis j’ai parlé après avec lui.

«Je vais garder notre conversation privée, mais c’était une situation si Gylfi était hors-jeu mais à notre avis, cela n’a pas affecté la vision de De Gea.

“Comme je l’ai dit, la vision était claire mais elle était hors-jeu – vous devez décider si la vision [of de Gea] est affecté ou non et tout le monde sait que la décision peut être vue différemment. »

Ancelotti fait face à une interdiction de toucher et pourrait être dans les tribunes pour EvertonAffrontement avec Chelsea à Stamford Bridge dimanche prochain.

“J’espère que non, je n’ai pas manqué de respect à l’arbitre, mais si je suis banni, j’irai dans le stand de Stamford Bridge”, a déclaré Ancelotti.

«Je dois parler mais ce n’est pas un gros problème si nous nous préparons bien pour le match.

“Nous avons très bien joué, j’en suis heureux, nous devons continuer, rien à redire, et nous devons regarder vers l’avenir. La performance était vraiment bonne contre une très bonne équipe et nous étions toujours compétitifs. »

Le résultat a laissé Everton en 11e place, à huit points du retard sur les quatre premiers.

