Carlo Ancelotti, nouvel entraîneur d'Everton: une opportunité pour James en Premier League? | Premier League

L'Italien Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du Real Madrid, de la Juventus, de Milan, du PSG et de Chelsea, entre autres, a été embauché pour quatre ans et demi comme nouvel entraîneur de l'Everton anglais, deux semaines seulement après son départ de Naples. Rappelons la proximité de l'Italien avec James Rodriguez, qui était proche de l'emmener à Napoli.

"Everton est ravi de confirmer Carlo Ancelotti en tant que nouveau directeur du club", annonce le club anglais sur son site officiel. L'équipe de Liverpool rappelle que l'entraîneur italien a remporté 20 trophées majeurs dont des titres de champion dans quatre pays différents et trois Ligue des champions.

La nomination d'Ancelotti intervient seulement deux heures avant qu'Everton ne reçoive Arsenal, qui vient également d'annoncer, ce vendredi, un nouvel entraîneur, l'Espagnol Mikel Arteta, qui a joué dans l'équipe pendant cinq saisons. Mais aucun des deux entraîneurs nouvellement nommés n'exercera leurs nouvelles fonctions dans ce match de samedi, mais se limitera à le considérer comme spectateurs, car ils prendront leurs positions ce dimanche.

Ancelotti, 60 ans, fera ses débuts sur le banc d'Everton à l'occasion du match contre Burnley le 26 décembre au lendemain de Noël. "C'est un grand club avec une histoire riche et des adeptes passionnés. Le propriétaire a un objectif clair: réussir et remporter des trophées et je promets de travailler avec tout le monde pour réaliser ce souhait", a déclaré Ancelotti, qui revient dans le football anglais. huit ans après avoir quitté la direction technique de Chelsea. Everton, qui a licencié Marco Silva en tant qu'entraîneur, est actuellement classé 16e en Premier League.