Carlos Albert insulte Higuera en direct pour avoir révélé les secrets de Chivas

Source: Twitter @ JLHB33

Carlos Albert est un journaliste sportif connu pour dire à l’air ce qu’il pense de tout caractère ou institution sportive. Cette fois, il est devenu une tendance à se déchaîner contre José Luis Higuera.

L’ancien footballeur national a critiqué le manager pour rejoignez maintenant ESPN en tant que panéliste. Et est-ce que la star du programme “Chain Reaction” ne permet pas à un personnage comme lui être dans un tel environnement consacré comme celui dans lequel vous êtes.

“C’est dommage que n’importe quel stylo … puisse être converti dans la directive et plus tard dans le commentateur »souligné Albert après une discussion animée autour José Luis Higuera et ses actions dans le «Troupeau sacré» pour devenir plus tard un analyste.

Source: Réaction en chaîne officielle.

Aussi, les deux Carlos Albert que les panélistes du programme en question ont critiqué le différend selon lequel Figuier eu avec Tableau noir sur Twitter. En outre, ils ont souligné que le gestionnaire en service n’aurait guère pouvoir analyser correspond en profondeur.