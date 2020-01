Carlos Bacca: but à Villarreal vs Alavés Ligue espagnole 2019-2020 | Colombiens à l’étranger

Carlos Bacca a retrouvé le but ce samedi et a marqué le premier but de la victoire de Villarreal sur Alavés. Ce fut le premier but du Colombien dans la Ligue, bien que dans la Copa del Rey, il avait marqué le triplé.

La première frayeur a été donnée par Alavés avec une contre-attaque bien menée qui s’est terminée par un but de Luis Rioja mais qui a annulé l’arbitre assistant pour hors-jeu et le VAR a confirmé avec succès. Alors que les deux équipes étaient encore en phase de test, une passe croisée de Raúl Albiol à la 11e minute a pris le dos de Martín Aguirregabiria et Moi Gómez a servi le but de Carlos Bacca, qui a fait sa première en LLiga en appuyant simplement sur le ballon.

Fernando Pacheco a sauvé le deuxième but de Villarreal après une bonne combinaison dans la surface qui s’est terminée par un tir de Manu Trigueros au demi-tour qui a dégagé le coin du gardien local. Aleix Vidal a répondu avec un tir puissant du bas Sergio Asenjo a pris et c’est que les locaux ont profité de leur vitesse pour tenter de surmonter un contrecoup Villarreal qui pariait sur le jeu direct par les groupes.

Dans la seconde moitié, les Alavés sont sortis avec plus de vigueur et ont pris le danger pour le but rival avec plusieurs actions consécutives qui provenaient de bonnes combinaisons avec une importance pour Martín Aguirregabiria, Aleix Vidal et Manu García, qui avec une tête qui a effacé Asenjo avec Un grand arrêt.

Dans le jeu suivant, à la 62e minute, c’était Samuel Chukwueze qui avait 0-2 dans ses bottes, mais il a trouvé un grand étirement de Fernando Pacheco qui a suffisamment touché le ballon pour descendre la ligne de fond, dans une pièce qui aurait pu condamner le duel. Bien que le but jaune soit venu bientôt, le parti n’avait pas de propriétaire et Alavés a trouvé le prix pour ses tentatives avec une excellente combinaison entre Lucas Pérez et Joselu Mato, qui ont magistralement résolu les neuf babazorro pour égaliser le concours dans les années 80.

Le dernier tronçon a été très intense et un protagoniste clair, Fer Niño. La jeune équipe jaune est entrée sur le terrain à la 88e minute et a marqué 1-2 sur la première balle qu’il a touchée après une perte de balle locale lors d’une sortie de kickback. Les Alavés, même, ont eu la dernière chance au ballon, mais entre Sergio Asenjo et la barre transversale, ils ont évité le match nul des Basques.

La synthèse

Deportivo Alavés: Pacheco; Aguirregabiria (Burke, min. 91), Laguardia, Ely, Duarte; Aleix Vidal (Burgui, min. 73), Camarasa, Manu García, Luis Rioja (Sainz, min. 59); Lucas Pérez et Joselu.

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Funes Mori, Alberto Moreno (Quintillà, min. 35); Iborra, Moi Gómez, Trigueros, Cazorla (Anguissa, min. 65), Chukwueze; et Bacca (Enfant, min. 88). Buts: 0-1, m. 11: Bacca. 1-1, m. 80: Joselu. 1-2, m. 90: Fer Niño.