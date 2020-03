Carlos Bacca et mots aux Colombiens pour la mise en quarantaine dans le pays 2020 | Colombiens à l’étranger

L’attaquant colombien de Villarreal espagnol, Carlos Bacca, a affirmé ce vendredi que dans son pays ils devaient prendre conscience de ce qui se passe en Espagne avec la crise du COVID-19. “Je parle tous les jours avec ma famille et mes amis. TJ’ai l’impression qu’en Colombie, ils n’ont pas encore pris conscience de ce qu’est la pandémie et de ce qui se passe ici“at-il ajouté dans des déclarations fournies par son club.

“Je dois dire au peuple colombien que bien que le virus n’ait pas pris cette courbe ascendante, il doit prendre toutes les précautions et rester à la maison, avec l’idée d’essayer de l’arrêter”, a expliqué le footballeur, qui était calme et reste dans son avec sa famille pour aider à surmonter la situation.

Concernant la campagne Cuenta Conmigo, il a indiqué qu’ils ont la possibilité d’aider les personnes dans l’environnement immédiat “qui ont du mal” et c’est pourquoi le club et ses coéquipiers ont décidé de collaborer avec la Fondation Carlos Bacca. “Nous allons faire cuire la nourriture et nous allons l’apporter à ces personnes et à ceux qui travaillent pour que cela fonctionne. Il sera cuit au stade La Cerámica et il sera pris pour que les habitants de Cáritas, la police ou les agents de santé puissent compter avec elle “, a expliqué Bacca le développement du projet qui préparera deux cents menus quotidiens.

«Le siège de la Fondation est dans ma ville, en Colombie. Depuis 2010, nous travaillons pour aider les habitants du quartier. Aujourd’hui, la Fondation a créé le Club de sport Carlos Bacca dans lequel nous avons soixante enfants. Nous les suivons dans leur croissance personnelle. et nous voulons les aider “, a poursuivi l’attaquant de Villarreal.

“Nous travaillons pour envoyer des masques et des gels antibactériens. Ce n’est pas facile, mais nous sommes avec cette idée. Nous avons la possibilité de le faire et nous voulons le faire”, a-t-il ajouté. Il en a également profité pour envoyer un message d’encouragement à l’Espagne, son “deuxième pays”. , et de leur demander de lutter et d’aider les autorités nationales et sanitaires.