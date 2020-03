Carlos Bilardo, héros d’Estudiantes. Entraîneur champion du monde en 86

Né le football à San Lorenzo, Carlos Bilardo il s’établit comme footballeur d’abord au Deportivo Espanol, puis à Estudiantes, club avec lequel il met fin à sa carrière en 1970. Et c’est précisément dans la période de La Plata que Bilardo réussit à décoller les plus grandes satisfactions, remportant la Copa Libertadores pendant 3 années consécutives . En 1968, le triomphe de la Coupe Intercontinentale contre Bobby Charlton et le légendaire Manchester United de George Best. Le passage du joueur à l’entraîneur était presque évident, avec Estudiantes évidemment. À la fin de sa carrière, il est diplômé en médecine et est devenu deuxième entraîneur de Zubeldia, un technicien qui a remplacé la saison suivante, en 1971. Puis les bancs du Deportivo Cali, San Lorenzo, Colombie, toujours Estudiantes et donc les plus prestigieux et les plus convoité pour le peuple argentin. Celui de Seleccion, où il est resté de 83 à 90. Et qu’en 1986, au Mexique, il a mené au succès en Coupe du monde (en plus de la deuxième place en Italie ’90). En 1992-1993, il a dirigé Séville, puis Boca Juniors, la Libye, toujours Estudiantes et, enfin, à nouveau l’Argentine en tant qu’assistant technique de Diego Armando Maradona. Au cours de sa carrière, Carlos Bilardo a remporté, en tant que joueur, 2 championnats argentins, 3 Copa Libertadores, un intercontinental et une coupe interaméricaine. En tant qu’entraîneur, en plus de la Coupe du monde susmentionnée en 1986, également un championnat argentin.

Aujourd’hui, Carlos Bilardo a 82 ans. Ruben Buriani, Lars Larsson, Roberto Galia, Cristiano Giaretta, Dino Fava Passaro, Thao Walcott, Carlo Pinsoglio, Admir Mehmedi, Andreas Cornelius et Dominic Calvert-Lewin sont également nés aujourd’hui.