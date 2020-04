Carlos Bueno a donné son avis sur le présent de Peñarol

Carlos Bueno a de nouveau rompu le silence et a été assez “controversé” avec ses déclarations.

L’attaquant s’est entretenu avec le programme “Last on the Bow” et s’est soumis à “Las 16” au Sport 890. Le joueur n’a pas hésité à parler de Peñarol, l’entraîneur et de ce qu’il pense de la situation actuelle du club.

“Je ne pense pas qu’un entraîneur est pour un certain moment. Je n’ai jamais compris cela, encore moins dans une grande image, qu’il ne combattra jamais une descente. D’autres types d’équipes ou d’entraîneurs, comme (Ricardo) Caruso Lombardi, oui », a commencé le footballeur expérimenté.

«Le meilleur moment pour Mario est de repartir de zéro. Il ne veut pas être coordinateur ou assistant; Vous avez besoin et méritez d’être l’entraîneur de Peñarol dès le début, pas à partir d’un cinquième ou sixième match. Il mérite l’opportunité que d’autres ont eue qui ne le méritaient pas », a ajouté Bueno.

À propos de Diego Forlán, l’artiguense a changé le cours de sa pensée et a déclaré: “Je l’aime beaucoup et j’espère qu’il se débrouillera très bien à Peñarol, mais je ne le vois pas en tant qu’entraîneur de Peñarol pour le moment car il a peu d’expérience”

Et j’ajoute qu’au-delà de cela “L’expérience est acquise dans les vestiaires et quiconque était footballeur a un plus que ceux qui n’ont pas joué n’ont pas.”

Carlos Bueno: «J’ai été transformé lorsque j’ai joué contre le Nacional. Tous les joueurs de Peñarol ont été transformés. À cette époque, les classiques ne vivent plus de la même manière. Dites à Forlán que Bueno est là pour jouer 20 minutes à 40 ans »pic.twitter.com/xoex6kCk2F

Carlos Bueno pense que Forlán ne travaillerait pas à Peñarol à cause des idées du coach et il l’a défini: «Pour nous les joueurs, quand des étrangers viennent, cela nous coûte cher. Nous sommes trop créoles et nous avons du mal à ouvrir la tête pour apprendre et saisir rapidement ce que l’entraîneur demande. Je pense que Diego exige beaucoup et demande des choses qui nous coûtent beaucoup, bien qu’elles soient faciles et que de l’extérieur vous les faites les yeux fermés. Le problème est ici en Uruguay ».