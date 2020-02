Carlos Izquierdoz reviendrait à Boca pour recevoir l’Atlético Tucumán

La bouche doit faire face au toujours difficile Atlético Tucumán, samedi à 21h45 dans la Bombonera avec l’arbitrage de Mauro Vigliano. Bien qu’il reste trois jours pour vérifier, la seule escorte fluviale dans ce Super ligue irait avec une seule variante dans la défense. Carlos Izquierdoz, expulsé 20 minutes avant le match Indépendant, reviendrait à l’arrière central à côté de Lisandro López et reléguer le Paraguayen Junior Alonso, qui a commencé lors du dernier match contre Ateliers.

Outre ce changement, il existe une grande incertitude concernant Esteban Andrada. L’archer titulaire de La bouche Il est revenu s’entraîner différemment et ne veut pas se presser. Marcos Diaz, de très bonne performance contre le “Rouge” et le “T”, resterait dans les onze initiaux pour le match contre le “Dean”.

Avec ce seul changement, les onze Miguel Russo ce serait: Díaz; Julio Buffarini, López, Izquierdoz, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo “Pol” Fernández, Sebastián Villa; Franco Soldano et Carlos Tevez.

Du côté de l’équipe visiteuse, il faut tenir compte du fait que ce tour se jouera mercredi, phase 2 de la Copa Libertadores avant Le plus fort dans La paix. Pour cette raison, probablement Ricardo Zielinski présenter une équipe alternative à La bouche. Le casting de Tucumán doit rejouer le match pour le concours international du mercredi 12 février prochain Monumental José Fierro. Ouais Atlético Tucumán surmonter les deux rejets de la Libérateurs, cela conduirait à Groupe H juste avec La bouche, Liberté du Paraguay et Caracas du Venezuela.

La bouche vient de dépasser 2 à 1 a Ateliers dans Cordoue, tandis que Atlético Tucumán égalisé devant la Défense et la Justice dans l’état des lieux. La dernière fois qu’ils ont traversé, c’était Bombonera et le “Dean” a remporté une victoire inoubliable: il a gagné 2 à 1 avec des buts de Gervasio Nunez et David Barbona (Il avait égalé “Wanchope” pour le Xeneize). Cette réunion a eu lieu le 20 février 2019, dans ce qui avait été la première chute de Gustavo Alfaro comme coach de La bouche.