Carlos Tevez a révélé les détails de son entretien avec Riquelme: “Que les gens restent calmes”

L’avenir de Carlos Tevez C’était l’un des grands romans de Boca ces derniers mois. Avec l’arrivée de la nouvelle direction, on ne savait pas si Apache allait continuer dans le Xeneize, mais il est finalement resté.

“Nous parlons à Román (Riquelme) et, comme je l’ai dit aux gens, nous réparons tout en cinq minutes. Nous nous sommes dit ce que nous avions à dire et c’est privé. Mais que les gens restent calmes: je sais que je prends ma retraite à Boca“a expliqué l’attaquant.

Pour sa part, Carlitos a parlé de sa relation avec Miguel Angel Russo: “On parle beaucoup de football. Il me dit d’avoir la liberté de jouer là où je me sens le plus à l’aise et c’est essentiel pour un joueur. Il me demande de ne pas descendre tellement que le ballon m’atteint plus haut, où l’on peut faire plus de dégâts et le sentiment que j’ai est bon. “

Tevez a commencé lors du premier match amical de l’année et portait la cassette du capitaine. L’attaquant de 36 ans a été déplacé et a fait de bonnes apparitions dans le match. En seconde période, il a été remplacé et Mauro Zárate est entré à la place.

Xeneize a gagné 2-0 à l’Universiatario de Perú avec des buts de Sebastián Villa et Wanchope Ábila. Dimanche prochain, il affrontera l’Athletico Paranaense et vous le verrez sur TNT Sports à partir de 21 heures.