Carlos Valderrama: «Si j’étais James, je fuirais de Madrid»

Carlos Valderrama, la légende colombienne qui a honoré le terrain de football à un niveau professionnel au cours des années 80 et 90, a parlé avec le média colombien Caracol Radio de James Rodriguez.

James s’est intéressé aux clubs de Premier League. Trois clubs en particulier, Arsenal, Wolves et Everton, seraient tous intéressés à sécuriser les talents du créateur de jeu. Avec l’expiration de son contrat en 2021, Madrid serait enclin à vendre cet été plutôt que de laisser le joueur partir gratuitement l’été suivant. Valderrama a exhorté James à partir le plus rapidement possible:

«James est assez vieux pour prendre ses propres décisions. Si j’étais James, je fuirais Madrid. Il a la qualité de jouer dans n’importe quelle équipe du monde. Je ne doute pas de son talent, à aucun moment », a déclaré Valderrama sur Caracol Radio. Il a également ajouté: «C’est une star, il l’a déjà prouvé. Laissez-le commencer pour une autre équipe, encore une fois, il a cette qualité pour jouer partout dans le monde ».

Malgré des minutes de qualité gagnées en début de saison, des blessures et une mauvaise forme ont vu le Colombien tomber dans l’ordre hiérarchique de Zinedine Zidane. Il semble que le milieu de terrain colombien soit destiné à s’éloigner en été.