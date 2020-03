Carlos Vela dit qu’il a essayé de rejoindre Barcelone mais que le LAFC a bloqué le mouvement

L’attaquant du LAFC, Carlos Vela, a de nouveau parlé de l’intérêt de Barcelone et a déclaré qu’il avait essayé de déménager au Camp Nou, mais son club avait rendu son départ difficile.

Les géants catalans sont venus pour l’attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier 2019, mais n’ont pas pu conclure un accord pour le mexicain et se sont retrouvés avec Kevin-Prince Boateng à la place.

Vela dit qu’il aurait été heureux de faire le pas mais que son club n’était pas enthousiaste.

«Le Barça m’a offert la chance de les rejoindre pendant quatre mois à ce moment-là et je l’ai acceptée parce que c’était une très bonne opportunité. Ce n’était pas “Ah, je veux y aller pendant deux ans et sinon, je n’y vais pas.” Ils ont dit quatre mois et j’ai dit que j’irais pendant quatre ans “, a-t-il dit.

«LAFC ne m’a pas facilité le départ bien que ce soit compréhensible. Dans l’ordre, ils recherchent le meilleur pour eux-mêmes. J’ai essayé et ce n’était pas le cas. Mais ça va parce que je suis plus qu’heureux ici. “

Source | GQ

Vela a ensuite connu une brillante saison avec LAFC, marquant un record de 34 buts (et 15 passes décisives) pour remporter le Golden Boot MLS. Il a également été nommé joueur le plus utile de la MLS en novembre, battant Zlatan Ibrahimovic au prix.