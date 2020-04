Carragher affirme que Tottenham a brandi le drapeau blanc pour coûter le titre à Liverpool

Date de publication: Mardi 21 avril 2020 11:01

Jamie Carragher s’est souvenu de la façon dont Tottenham “a brandi le drapeau blanc” et a empêché Liverpool de remporter le titre de Premier League il y a dix ans.

le Rouges ont terminé deux fois deuxièmes depuis le changement de nom de l’élite: à Manchester United en 2002 et 2009 et à Manchester City en 2014 et la saison dernière.

Mais Carragher pense que la campagne 2008/09 est plutôt injustement négligée comme l’une des meilleures de Liverpool.

“Les gens disent que Liverpool la saison dernière n’a pas remporté le titre et perdu un match”, a-t-il déclaré au Sky Sports Football Show. «Cette saison, nous n’en avons perdu que deux.

«Je pense que cette époque, ces quatre ou cinq ans, a été la plus forte de la Premier League. À cette époque, nous affrontions probablement la meilleure équipe de Manchester United de tous les temps, Chelsea de Jose Mourinho, Arsenal.

«Chaque équipe pensait pouvoir gagner la ligue et la Ligue des champions. Ce fut un plaisir de jouer. »

Carragher a également plaisanté sur la façon dont Tottenham «A brandi le drapeau blanc» en s’inclinant 5-2 contre United en avril, après avoir mené 2-0 à la 57e minute.

Les hôtes ont marqué cinq buts en seconde période lors d’un retour passionnant à Old Trafford, Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney marquant chacun deux buts et l’ancien leader des Spurs Dimitar Berbatov en ajoutant un autre.

“En fait, je me souviens de cette journée”, a déclaré Gary Neville, un expert en la matière, membre de cette équipe victorieuse de United. “Je pense que nous avons eu quelques matchs comme ça vers la fin de cette saison, mais Liverpool était en fait le plus proche.”

Carragher a ajouté: «Le match contre Tottenham, je m’en souviens toujours parce que nous avons joué plus tôt [beating Hull 3-1] et nous étions sur un vol. Man United se faisait battre. Ensuite, nous avons atterri et avons vu que c’était 4 ou 5-2. C’était un écoeurant.

“Rafa est arrivé et, évidemment, nous avons remporté la Ligue des champions, mais nous n’étions à aucun moment près des meilleures équipes d’Europe à l’époque”, se souvient-il.

«Nous étions loin des côtés supérieurs et nous devions construire sous Rafa Benitez. C’était similaire sous Houllier. »

Liverpool a terminé cette campagne à quatre points du United de Sir Alex Ferguson en 2009, remportant dix de ses 11 derniers matchs mais tombant sous le coup d’un certain nombre de victoires tardives de United.