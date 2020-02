Carragher: Arsenal ne terminera pas dans les quatre premiers pour une raison

Date de publication: dimanche 2 février 2020 2h56

Légende de Liverpool Jamie Carragher réclamations Arsenal devrait oublier les quatre premiers et se concentrer sur la recherche de stabilité dans la seconde moitié de la saison.

Les Gunners ont connu un début de campagne mouvementé, entraînant le licenciement et le remplacement d’Unai Emery par Mikel Arteta, et cherchent maintenant à sauver leur campagne.

Et Carragher pense que les prochains mois doivent être utilisés pour mettre en œuvre le style de jeu d’Arteta – mais a insisté sur le fait qu’ils avaient besoin de meilleurs joueurs pour obtenir des places en Ligue des champions.

“Je pense qu’ils ont en fait mérité plus dans certains matchs, je pense que celui de Chelsea est le hors concours, cela leur aurait vraiment fait mal de perdre ce match”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“En ce moment, Arsenal, et j’ai été dans cette position à maintes reprises avec Liverpool, vous arrivez à la mi-janvier et en février et vous n’avez pas l’impression d’avoir beaucoup à jouer.

“Ils ne l’ont pas fait, ils ne finiront pas dans les quatre premiers, ils ne sont évidemment pas en baisse, ils ont donc les compétitions de coupe et la vraie grande chose de revenir en Ligue des Champions et de se battre pour la Premier League.

«Je ne pense pas que les performances soient plus importantes que les résultats, mais là où Arsenal se trouve actuellement, ils veulent voir quelque chose qui peut changer. Il y met ce qu’il veut, ils sont plus agressifs, mais ils ont besoin de meilleurs joueurs. “

Arsenal a renforcé ses rangs défensifs en janvier en signant respectivement Pablo Mari et Cedric Soares en prêt de Flamengo et Southampton.