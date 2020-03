Carragher conteste la position d’un responsable de West Ham, commente un expert de la BBC sur les perspectives des Celtic – HITC

Le Liverpool de Jurgen Klopp et le Celtic de Neil Lennon connaissent de bonnes saisons.

La Premier League et la Premiership écossaise étant suspendues pour le moment, on doute que Liverpool et le Celtic soient en mesure de remporter les titres respectivement en Angleterre et en Écosse.

Alors que Liverpool est sur le point de décrocher le titre pour la première fois dans l’ère de la Premier League, le Celtic a peu de chances de s’effondrer lors de ses derniers matchs et d’avoir une avance considérable sur les Rangers en tête du classement de la Scottish Premiership.

Cependant, il y a beaucoup d’incertitude sur la fin des campagnes de ligue en Angleterre ou en Écosse.

Si la saison est annulée ou déclarée nulle, Liverpool ne sera pas récompensé pour son travail acharné et sa campagne vraiment extraordinaire, tandis que les Hoops ne seraient pas heureux non plus.

Le manager du Celtic, Neil Lennon, a récemment déclaré que si la ligue était annulée, son équipe devrait être déclarée championne, selon The Scottish Sun.

Cela n’a pas bien marché avec l’ancien milieu de terrain des Rangers Alex Rae, qui travaille comme expert pour BBC Sport et BT Sport, et a clairement exprimé son opinion sur Twitter.

Pendant ce temps, en Angleterre, le coprésident de West Ham United, Karren Brady, a appelé à la nullité de la Premier League dans The Sun, ce que la légende de Liverpool, Jamie Carragher, n’aime pas du tout.