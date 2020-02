Carragher et Neville comparent l’as «spécial» de Liverpool à Kevin de Bruyne

Date de publication: Mardi 25 février 2020 10:10

Jamie Carragher et Gary Neville ont comparé la star de Liverpool Trent Alexander-Arnold à Kevin de Bruyne jouant à l’arrière droit.

L’international anglais a récolté deux passes décisives lundi soir alors que Liverpool est venu de 2-1 pour battre West Ham 3-2 et maintenir leur incroyable record invaincu en Premier League.

Alexander-Arnold a maintenant contribué 12 passes décisives en Premier League cette saison et 24 depuis le début du dernier mandat.

Et Carragher et Neville ne pouvaient pas parler suffisamment du jeune de 21 ans après que les hommes de Jurgen Klopp eurent scié les Hammers.

“Ce qui le rend spécial, c’est comme avoir De Bruyne à l’arrière droit, comme un milieu de terrain à l’arrière droit”, a déclaré Carragher à Sky Sports.

“Les gens parlent de sa défense, mais ce qu’il fait – comme Beckham au poste d’arrière sous Hoddle en raison de sa qualité – Alexander-Arnold est comme un ailier avec les positions qu’il joue.”

Neville a ajouté: «Ce qui me stupéfie, c’est qu’ils n’ont pas deux gros attaquants pour frapper avec des tas d’en-têtes, mais Mane et Salah marquent des en-têtes parce que la qualité est si bonne.

“Si la qualité est si bonne et la vitesse de la course, vous allez avoir des chances, la qualité est hors de ce monde.”

Pendant ce temps, Carragher pense que Liverpool peut compter sur six joueurs de classe mondiale dans son arsenal après les avoir vus organiser une riposte pour battre les Hammers.

Carragher n’a pas tardé à accumuler les applaudissements sur Liverpool après le match et pense que Klopp a une équipe aux multiples facettes à sa disposition et peut faire appel à six joueurs qu’il juge aptes à se situer dans la catégorie “de classe mondiale”. Lire la suite…