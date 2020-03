Carragher révèle pourquoi Liverpool a opté pour Benitez plutôt que Mourinho

Date de publication: dimanche 29 mars 2020 11:19

Jamie Carragher estime que Liverpool a choisi de faire de Rafa Benitez le manager en 2004 sur Jose Mourinho parce que l’Espagnol était “un peu plus impitoyable”.

Benitez a quitté Valence pour prendre la direction de Liverpool en 2004, remplaçant Gerard Houllier et guidant les Reds à la gloire de la FA Cup et de la Ligue des Champions pendant son séjour de six ans sur le Merseyside.

Mourinho, qui a rejoint Chelsea la même année, venait de guider Porto vers la gloire de la Ligue des champions en 2004 mais il y avait un sentiment que sa conduite ne conviendrait pas Liverpool.

“Gerard Houllier avait perdu son emploi et Rick Parry (PDG) avait interviewé Rafa Benitez à un moment donné”, Carragher a déclaré le podcast de football de Sky Sports.

«Il tenait simplement les joueurs seniors informés de l’endroit où ils en étaient, et il a mentionné Jose Mourinho.

«Je pense que même sur toute la ligne, même si c’était génial, à Old Trafford, le sentiment était au club et peut-être de certains joueurs que ce n’était pas vraiment la façon de faire de Liverpool.

«Je pense que le sentiment était que Jose Mourinho ne pouvait pas être un manager de Liverpool, peut-être à cause de la façon dont il se comportait parfois.

“J’ai donc toujours pensé que nous irions pour Rafa avec lui étant un peu plus standoffish.”

