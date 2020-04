Carragher révèle quatre stars légendaires qui sont allées directement dans son World XI

Date de publication: jeudi 16 avril 2020 3:47

Jamie Carragher a expliqué quels quatre joueurs étaient «allés directement» dans son équipe World XI.

Carragher a mis au défi les médias sociaux de nommer leur meilleur XI de joueurs de leur vie, mais sans utiliser le même club ou pays plus d’une fois.

Steven Gerrard a offert son effort sur Sky Sports jeudi mais éloges particuliers réservés pour la légende de Manchester United Roy Keane.

Carragher a également nommé Keane – et Gerrard – à ses côtés, le pandit utilisant quatre blocs de construction pour commencer.

Soyez envoyé hier soir et c’est difficile!

Meilleur World XI qui a joué de votre vivant.

Aucun joueur ne peut être du même pays ou avoir joué pour le même club !!

C’est à moi. pic.twitter.com/coZCaf89HL

– Jamie Carragher (@ Carra23) 14 avril 2020

“Il devait y avoir quatre ou cinq joueurs dans mon équipe”, a-t-il déclaré. «Franco Baresi est entré directement, Stevie est allé directement, Lionel Messi est entré et Neville Southall aussi. J’ai donc eu ces quatre et j’ai travaillé autour.

«Nous avons tous joué dans des jeux en tant que joueurs où vous avez presque l’impression qu’il n’y a aucun espoir d’obtenir un but ou de gagner. Lorsque vous aviez Stevie dans votre équipe, vous avez toujours cru que quelque chose pouvait arriver ou changer dans un match. Stevie a également aidé de nombreux autres joueurs et individus. Michael Owen, Luis Suarez, Fernando Torres; trois attaquants de classe mondiale et ils ont tous adoré jouer avec lui.

«Lothar Matthaus était à un moment donné, je ne pouvais pas vraiment faire entrer Arjen Robben et j’avais Zidane à un moment aussi. Il y a eu beaucoup de découpage et de changement, mais j’y suis, en commençant par ces quatre – et en mettant quelques autres légendes autour d’eux! “

