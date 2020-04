Carrasco et son «double coronavirus»

Le joueur est retourné en Europe fuyant COVID-19, pour être à nouveau affecté.

Le football chinois a commencé à ressentir les ravages de la crise de plus en plus compliquée causée par le coronavirus, alors que les différents pays du monde continuent de confirmer de nouveaux cas.

Yannick Carrasco 🇧🇪

Depuis son retour en janvier, il n’a pas réussi à faire grande impression, peinant à gagner du temps de jeu. Idk s’il a régressé, ou Cholo n’aime pas où il est mentalement, ou autre chose. Quoi qu’il en soit, en tant que joueur, je l’aime bien et j’espère qu’il trouvera son chemin ici. pic.twitter.com/Gcmbx6L5VX

– Matelas (@ElResurreccion) 28 mars 2020

Mais chez Yannick Carrasco, son mouvement était inhabituel, affecté par les excès du virus en deux vagues.

Tout d’abord, lorsque la propagation de la même chose a commencé en Chine, il a vu le Belge exiger une sortie de la Super League de la nation asiatique pour retourner en Europe, où il a atterri à Atleti.

Carrasco kehrt zu Atletico Madrid zurück! 🤝🏼 #SkyTransfer #DeadlineDay pic.twitter.com/Dg16UR8Bid

– Sky Sport (@SkySportDE) 31 janvier 2020

Immédiatement après, l’Espagne est devenue l’un des foyers les plus graves du virus, et le football de Carrasco a dû attendre plus longtemps pour apercevoir à nouveau les fans de matelas.

Enfin, ses projets autour de l’Euro 2020 ont été frustrés par la suspension de celui-ci jusqu’en 2021, de sorte que son voyage finirait par ne valoir guère plus qu’un changement d’employeur.

Une manière sui generis de subir la crise.