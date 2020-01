Carrasco revient à l’Atlético de Madrid

Il Athlète de Madrid achevé ce vendredi, dernier jour du terme du marché des transferts d’hiver, le transfert à son équipe et jusqu’à la fin de la saison de la fin belge Yannick Carrasco, du Chinese Dalian Proffesional, après l’accord entre les clubs et le dépassement de l’examen médical.

L’annonce a été faite à 13 heures dans un communiqué, après que le joueur s’était déjà entraîné avec l’équipe de Majadahonda: “Yannick Carrasco est déjà un nouveau joueur de rojiblanco. L’Atlético de Madrid et Dalian Professional ont conclu un accord pour le transfert de l’attaquant belge, qui a passé l’examen médical approprié à la Clinique universitaire de Navarre et jouera dans notre club jusqu’à la fin de ce cours “.

“Un joueur qui connaît notre équipe et qui a beaucoup de talent et un déséquilibre des deux groupes revient. Rapide et de grande qualité, il représente un grand danger pour rivaliser avec les défenses en raison de sa facilité de débordement et de sa capacité à aider ses pairs. De plus, il bénéficie d’un bon coup de pied, ce qui le rend également dangereux de l’extérieur de la zone “, a déclaré l’Atlético de Madrid.

Carrasco, 26 ans retourne à l’Atlético deux ans plus tard, en tant que ressource de l’équipe rojiblanco après ne pas avoir signé Edinson Cavani et de Dalian, avec qui il a marqué 17 buts lors de la dernière Super League, et est déjà disponible pour l’entraîneur argentin Diego Simeone, avec le derby de ce samedi contre Real Madrid dans le Santiago Bernabéu comme la première occasion pour sa réédition.

SES STATISTIQUES DANS L’ATHLÈTE DE MADRID

Dans sa précédente étape au club, de l’été 2015 au 26 février 2018, la fin belge a joué un rôle considérable, avec un quota de 124 matches entre toutes les compétitions, dont 74 l’ont joué en tant que partant, et avec 23 buts: cinq lors de leur première saison, en 2015-16; quatorze dans le second, en 2016-17; et quatre en 2017-18, avant d’être transféré au Dalian chinois.

Aussi Il a contribué douze passes décisives au cours des deux années et demie qu’il a jouées à l’Atlético.: trois dans chacun des deux premiers parcours précédents et six dans le dernier, dont le dernier match a eu lieu le 15 février 2018 contre Copenhague (1-4) en Ligue Europa qui a ensuite conquis l’Atlético, bien que sans lui en vos rangs

Puis, le rôle de Carrasco dans les files d’attente et dans la participation des parties avait déjà considérablement diminué; rien à voir avec ce que Carrasco avait été les deux saisons précédentes, après avoir traversé une période d’adaptation qui n’était pas facile pour lui, à son arrivée de Monaco.

Son parcours a commencé à l’Atlético avec seulement 101 minutes, trois matchs de huit possibles et un seul du partant, a remplacé la pause contre Getafe, au cours de l’année universitaire 2015-2016, mais, match par match, ajusté son effort défensif et adapté aux exigences et au style de l’entraîneur, il a tiré son rôle dans l’équipe depuis le 4 octobre 2015 dans un derby contre le Real Madrid (1-1).

Là du banc, il est apparu pour la première fois à l’Atlético, avec lequel il a marqué le but de l’égalité à la finale de la Ligue des champions 2016 avant le Real Madrid et où il a atteint son point culminant au niveau individuel entre septembre et octobre 2016, avec un niveau extraordinaire, qui a ensuite décliné parmi l’irrégularité. Cette saison, 2016-17, il l’a terminé avec quatorze buts.