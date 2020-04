Carrera su Gasperini: “Si j’étais lui, j’y penserais avant de quitter Atalanta”

Massimo Carrera, vice historique de compter, alors entraîneur vainqueur en Russie avec le Spartak Moscou et actuellement à l’AEK Athènes, a parlé d’Atalanta dans la Gazzetta dello Sport: “Si j’étais à Gasperini j’y penserais bien avant de quitter la Déesse, même si un appel de club de haut niveau. Atalanta est désormais aussi un grand italien et n’a rien de moins que la Lazio, l’Inter, Rome, Naples et Milan “. Puis, parlant brièvement de son avenir, il a ajouté: “Maintenant, je suis entraîneur de globe-trotter mais demain nous verrons: qui sait, il n’y aura peut-être pas la possibilité de s’entraîner en Serie A”.