Carte alimentaire argentine: vérifiez ici et maintenant dans un lien gratuit: registre officiel et mode de livraison, quand le paiement est reçu et combien me correspond | Coronavirus Argentine Hors-jeu

En plus du Bonus de l’Anses Sur le territoire national, le gouvernement argentin du président Alberto Fernández a autorisé la délivrance de cartes alimentaires, afin d’atténuer les effets économiques de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Argentine. Cette carte préchargée de 4 000 pesos pour les familles avec un enfant et jusqu’à 6 000 pesos pour celles avec deux mineurs ou plus en charge, sert à l’achat exclusif de nourriture dans différents points de vente, très similaire aux bons alimentaires, à l’exception qu’il possède une puce de carte de débit pour les utilisateurs de ce système. Selon Ministère du développement social, 922 000 cartes alimentaires ont déjà été livrées, mais le lot restant sera distribué via Correo Argentino pour éviter les foules et les contacts personnels. Nous vous demandons de consulter toutes les informations possibles au sujet de la carte alimentaire afin d’avoir tous les détails. Suivez toutes nos recommandations.

La carte alimentaire ayant la fonctionnalité d’une carte de débit. Il n’admet pas le rétino de l’argent préchargé dans un guichet automatique, mais est conçu pour l’achat exclusif de nourriture dans tout le pays et dans différents points de vente. Bien sûr, il n’admet pas l’achat de boissons alcoolisées.

«Dans toutes les livraisons de la carte alimentaire, il y a un cours de nutrition et un suivi permanent avec la mère. Dans 99% des cas, ils sont livrés à la mère. La consommation de boissons non alcoolisées avec la carte alimentaire ne pose aucun problème car elle représente 0,9% du total des achats “, a déclaré le ministre de la Développement social, Daniel Arroyo, dans une interview passée.

Comment savoir si je suis bénéficiaire de la carte Alimentar?

Le Ministère du développement social activé un portail pour voir si vous pouvez accéder à la carte alimentaire. Pour savoir si vous êtes bénéficiaire, il vous suffit d’entrer sur le site de foodcard.argentina.gob.ar, où vous pouvez vérifier avec votre numéro DNI si vous avez été inscrit au registre officiel, afin de pouvoir recevoir la carte Alimentar, destinée à l’achat de nourriture.

Quand le paiement supplémentaire est-il reçu?

Comme expliqué par le ministre de Développement sociale, Daniel Arroyo, le paiement sera effectué mercredi 29 avril prochain au niveau national. Les personnes sans carte alimentaire ajouteront ce paiement à l’allocation universelle pour enfants (AUH).

Quel sera le paiement supplémentaire de la carte alimentaire?

Le ministre de Développement socialeDaniel Arroyo a indiqué que le paiement sera de 4 000 pesos pour ceux qui ont un enfant et de 6 000 pesos pour tous ceux qui ont deux enfants ou plus.

Où la carte alimentaire est-elle retirée?

Les bénéficiaires, via Anses, recevront un mail ou SMS sur le téléphone portable avec la date, heure et lieu à laquelle ils peuvent retirer la carte. Il convient de noter que cette carte n’admet que les achats de nourriture, même dans une enquête réalisée par le ministère du Développement social sur l’utilisation de cette prestation, il a été déterminé que 58% des bénéficiaires ils utilisent la carte pour acheter lait, viande, fruits et légumes .

Quelles sont les conditions pour obtenir la carte?

À travers la plateforme du Ministère du développement social la DNI doit être saisie, cette information est croisée avec les données de Anses pour savoir si cet avantage sera disponible, puisque la carte Alimentar est destinée à ceux qui ont des enfants jusqu’à six ans qui reçoivent le Allocation universelle pour enfant (AUH), les femmes enceintes à partir des trois mois où elles reçoivent l’allocation de grossesse et les personnes handicapées qui reçoivent l’AUH.

Quel est le plafond d’équilibre pour la carte?

Dans le cadre du plan L’Argentine contre la faimPour minimiser les effets économiques du coronavirus dans les secteurs les plus vulnérables, le gouvernement du Alberto Fernández Un montant maximum a été alloué aux cartes Alimentar, afin qu’elles puissent accéder aux aliments de base du panier. Les montants maximums traités sont 4 000 pesos pour les familles avec un enfant et jusqu’à 6 000 pesos pour celles avec deux mineurs ou plus à charge.

