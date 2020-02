Cartes de la Juventus – CR7 froid. Szczesny décisif

© photo par www.imagephotoagency.it

Szczesny 6.5 – Toujours prêt en première mi-temps lorsqu’il sauve la Juve à au moins deux reprises. Sa réflexion sur le talon de l’Église est fondamentale. En seconde période, il est moins occupé mais ses arrêts ont été décisifs.

Cuadrado 6 – Il pousse beaucoup et tient Dalbert à distance. Vous pouvez voir beaucoup de choses dans la phase offensive, sa contribution a été importante, même en période de souffrance.

De Ligt 7 – Attentif et précis dans la couverture, en première mi-temps, il s’appuie sur tout son physique avec Cutrone et Chiesa et aussi dans la seconde il est bon pour ne pas donner grand-chose. Au final, la joie du but est donnée.

Bonucci 6.5 – Il dirige la défense comme d’habitude. Sa fermeture sur l’Église au premier semestre a été décisive. L’attaque de la Fiorentina lui a fait passer un après-midi mouvementé mais le capitaine est toujours à l’écoute.

Alex Sandro 6 – Une preuve suffisante pour l’arrière latéral brésilien qui fait juste ses devoirs sans en faire trop.

Bentancur 6.5 – Met la substance dans la médiane. L’Uruguayen est de plus en plus fondamental pour Sarri qui ne veut plus se passer de son dynamisme, il gagne alors la rigueur qui clôt le jeu, même si les doutes subsistent.

Pjanic 6 – Son tir d’où le penalty qui donne à la Juventus la tête. Pour le reste, il va chercher les balles même si elles sont marquées par Chiesa et Cutrone. Preuve suffisante pour le bosniaque.

Rabiot 6.5 – Son moment de forme continue est bien et peut être vu. Il essaie également de chercher le but avec un tir de l’extérieur, mais Dragowski est bon pour dire non. (À partir de 88 ‘Matuidi sv).

Douglas Costa 6.5 – Sarri le préfère à Dybala et Ramsey et le Brésilien a remboursé la confiance de l’entraîneur. Ses accélérations ont toujours mis la défense de la Fiorentina en difficulté. (De 83 ‘Bernardeschi sv).

Higuain 5.5 – Beaucoup de mouvement mais aucune chance nette. La défense de la Fiorentina le met correctement en cage. (À partir de 67 ‘Dybala 6 – Il fait un peu plus que son coéquipier. Très généreux en pliant et en aidant l’équipe en phase défensive).

Ronaldo 7.5 – Neuvième journée consécutive de but pour CR7, très froid du point de penalty à 40 ‘pour l’avantage de la Juve, ainsi qu’à 81’ quand il déplace Dragowski donnant le double avantage au sien.