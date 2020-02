Cartes de la Lazio – Luis Alberto est un phénomène. Le bon choix Correa depuis le début

Résultat final: Lazio-Bologna 2-0

Strakosha 7 – Si Bologne ne revient pas au jeu, c’est principalement grâce à lui. De grandes interventions et d’excellents réflexes pour garder le double avantage signé par Luis Alberto-Correa.

Patric 6 – Sur le terrain en raison de l’absence d’Acerbi, il fait quelques erreurs mais pas d’erreurs irrémédiables. En seconde période, il est bon pour ne jamais perdre sa position.

Luiz Felipe 6 – Il remplace Acerbi au centre de la défense: une tâche très difficile pour un défenseur qui, pour le moment, est d’une épaisseur différente. Ce n’est pas la même chose, mais des performances suffisantes.

Radu 5.5 – En seconde période, il a commis une erreur sensationnelle sur une tête de Palacio. Mais heureusement pour lui, voyant le but de Tomiyasu au VAR, l’arbitre Abisso l’annule pour la position de hors-jeu de l’Argentin.

Lazzari 6.5 – Grande facilité de poussée, quand il peut à peine attaquer Bologne parvient à l’arrêter. Lorsque, cependant, comme en seconde période, Bologne ne fait plus que rendre le jeu l’ancien SPAL en difficulté.

Milinkovic-Savic 6.5 – Sacrifiez le match. Il se bat au milieu du terrain et traîne le sien lorsque Bologne joue le jeu. Pendant la phase de construction, vous voyez moins que vos coéquipiers.

Leiva 6.5 – Il se place sur le milieu de terrain de Bologne et le limite quand, après les deux buts, l’équipe de Mihajlovic relève son centre de gravité. Dans la phase de possession est une garantie.

Luis Alberto 8 – Le meilleur numéro 10 de cette Serie A confirme également dans cette circonstance qu’il peut décider lui-même des matches. Il démarre très fort, avec la vitesse et la légèreté de ceux qui savent toujours quoi faire. Il marque un but au 18e, donne une passe décisive à Correa trois minutes plus tard. La Lazio a déjà assuré le match à la 21e place et le mérite est principalement le sien. Du 60e mot 6 – Cela donne de la quantité à l’équipe à un moment où Bologne joue le jeu.

Jony 6 – Performances soignées, rien de transcendantal mais défensif ne fait pas d’erreurs.

Correa 7 – Inzaghi le préfère à Caicedo et le choix s’avère immédiatement le bon. Car aussi grâce à sa vitesse Lazio dans les 20 premières minutes de la course accable les adversaires et remporte une autre victoire. Son but met le match dans le coffre-fort. Depuis le 75e Cataldi s.v.

Propriété 6.5 – Plus imprécis que d’habitude dans la surface de but, mais toujours très important pour la manoeuvre du match biancoceleste. Il était l’assistant de Luis Alberto pour le but. De la 84e Caicedo s.v.

Inzaghi 7 – Il préfère Correa à Caicedo et c’est la décision qui donne immédiatement une tournure au match: il est avec Luis Alberto pour hypothéquer le résultat après 21 minutes.