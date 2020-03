Cartes de rapport Aston Villa – Les changements ne changent pas. Mings a wall

Résultat final: Aston Villa-Manchester City 1-2

Nyland 6.5 – Il ne peut rien faire ou presque sur les deux buts de Manchester City, mais chaque fois qu’il peut intervenir, il le fait efficacement.

Guilbert 6 – Contient très bien Sterling qui l’accompagne rarement. Il se montre aussi parfois en avant en finale, un demi-vote de moins car Rodri est perdu à l’occasion du but.

Engels 6.5 – Malgré le client difficile, il parvient à limiter Aguero qui marque sur une occasion quelque peu fortuite. Dans la finale Bravo avec un miracle enlève la joie du but.

Mings 6.5 – Murez les conclusions des adversaires au moins trois fois. Le géant central Aston Villa offre une bonne performance.

Targett 5.5 – Peut-être la pire défense d’Aston Villa. Un peu angoissé.

Douglas Luiz 6 – Pas de vrai jeu digne de mention, mais une grande présence et un physique au milieu du terrain.

Nakamba 5.5 – Il souffre un peu des raids de ses adversaires. En finale, il essaie de détacher la jambe d’Aguero avec une intervention meurtrière.

Elmohamady 6 – Aide beaucoup Guilbert à couvrir les attaquants de la ville et se rend également dangereux en attaque à quelques reprises. Rien de plus (à partir de 69 ‘ Trezeguet 5.5 – Entrez sur le terrain pour donner le coup de pouce final, mais il semble un peu soumis et effrayé).

Grealish 5.5 – C’était une odei de grandes attentes du défi mais franchement trop peu pour gagner assez. Même sur les coups francs, ce n’est pas parfait.

Samatta 7 – Avec une goulotte précieuse marque l’objectif d’espoir pour la Villa. Il sacrifie beaucoup et est très précieux pour Smith (à partir de 79 ‘ Davis – s.v.).

El Ghazi 6.5 – C’est l’aide précieuse qui mène à l’objectif de 2-1. Pour le reste, il est plus que tout contraint à reculer mais il le fait avec diligence (à partir de 70 ‘ Hourihane 5.5 – Comme Trezeguet, il en fait trop peu quand Aston Villa en a le plus besoin.)