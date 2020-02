Cartes de rapport de Gênes – Perin lève le mur, Sanabria le meilleur de son

© photo par Federico De Luca

ATALANTA-GENOA 2-2

(12 ‘Toloi, 35’ Ilicic; 19 ‘Criscito, 33’ Sanabria)

Perin 7.5 – Est-ce du bon temps? Qui sait, défend quant à lui un point d’or pour son équipe. Sans reproche sur les deux buts encaissés, en finale érige un mur contre lequel Atalanta va s’écraser.

Biraschi 6.5 – La meilleure chose? La pause offensive à l’origine du but 2-1 à Sanabria. Quand Ilicic se concentre de la droite, c’est un beau chat à peler: il est difficile de lui en vouloir.

Romero 6 – Il aurait pu éviter le carton jaune pour une perte de temps plutôt inutile: il se méfiait, il manquera le suivant. Jusqu’à présent, très bien: rocheux, rapide, difficile à surmonter même pour quelqu’un comme Zapata, qui fait en fait mal quand il pointe les autres joueurs.

Masiello 5 – Grand ex du match, accueilli par les applaudissements et les bannières de ses anciens fans. Cela les rend heureux au douzième, perdant Zapata au coin de l’avantage Orobic. Puis il relève la barre, mais il trahit probablement un peu d’excitation en retournant immédiatement dans son ancien stade.

Ghiglione 5,5 – Cela pousse peu sur la bande de compétence. Gosens entre par intermittence dans la course, mais quand il est là, il se sent et risque de souffrir. (À partir de 90 ‘+ 2 Goldaniga s.v.).

Sturaro 6.5 – Sa marque à l’occasion de l’avantage des hôtes est rachetable, il se rachète en conquérant la rigueur qui vaut l’instant égal à la sienne. Terminez ensuite le travail avec le ballon que Sanabria pousse dans le but du momentané 2-1 des Liguriens. Dans l’ensemble, le meilleur des milieux de terrain.

Schone 6.5 – Flash du directeur du merveilleux Ajax de l’année dernière. Dit fois, fait du bois, cache la balle aux adversaires en cas de besoin.

Behrami 5 – Bonne course jusqu’à (presque) la fin. Ce qu’on attend de lui: beaucoup de bois, un esprit de compétition qui engage la médiane adverse, qui aujourd’hui n’est pas brillante. Puis, cependant, complique le match se terminant à ses coéquipiers, se faisant expulser pour un coup de poing laid coupé à Gosens.

Criscito 6 – Pas une semaine facile: d’abord l’erreur sur le penalty, puis la négociation avec la Fiorentina. De la disquette rachète immédiatement, marquant le 1-1. Il évacue ses sentiments en faisant taire le public adverse, qui le siffle. Il aurait pu faire mieux sur le but d’Ilicic, en seconde période, il essaie de nourrir sa poussée.

Sanabria 7 – L’objectif et bien plus encore. Impératif le détachement avec lequel il signe le momentané 2-1 de la sienne, fait en général beaucoup de mouvement et met en difficulté la défense adverse. Le meilleur des invités. (À partir de 83 ‘Cassata s.v.).

Pinamonti 6 – Aussi pour lui beaucoup de course à pied, notamment sur le premier porteur de ballon d’Atalanta. Dans l’ensemble, moins bon que son partenaire, mais toujours assez bon. (De 86 ‘à droite s.v.).