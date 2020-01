Cartes de rapport de Rome – De Kolarov à Veretout, combien d’erreurs. Eh bien Diawara

© photo par www.imagephotoagency.it

ROME-JUVENTUS 1-2

(68 ‘Perotti; 3’ Demiral, 10 ‘Cristiano Ronaldo)

Lopez 5.5 – Immédiatement battu, il a sa juste part de fautes à servir Veretout avec un ballon compliqué à gérer, on imagine sans l’avertir de la présence de Dybala (sinon l’erreur du Français est franchement incompréhensible). Bravo sur CR7 en fin de première mi-temps puis aussi en seconde mi-temps, ainsi qu’en disant non à Higuain en finale.

Florenzi 6 – Dernier à cesser de fumer, comme en témoigne l’avertissement remédié en pleine récupération. Ce qui certifie également la nervosité d’un jeu très étrange. Il y a cependant.

Smalling 6 – Il met ses cheveux sur le ballon qui va à Demiral pour le 1-0, mais ce n’est pas suffisant. Quelques bavures plus que les autres sorties.

Gauche 6.5 – Une certitude. Solide, rapide, il suit un certain Cristiano Ronaldo et ce n’est certainement pas une mission pour tout le monde. Un autre Mancini, Roberto, regardait depuis la tribune. Et il sera content de ce qu’il a vu.

Kolarov 5 – Il perd Demiral sur le net qui débloque le jeu, et à partir de son expérience, certaines choses ne sont pas attendues. Il n’est pas racheté avec la spécialité maison, les boules inactives aujourd’hui presque jamais dangereuses.

Diawara 6.5 – Physiquement et même techniquement, l’impact du milieu de terrain noir et blanc tient presque seul. Difficile de lui reprocher ce soir.

Veretout 4.5 – Un sommeil vraiment sensationnel qui mène à Ronaldo 2-0, quoique (imaginez) en cohabitation avec son gardien de but. Le problème est qu’alors il ne fait pas grand-chose pour racheter le sujet. (A partir de 66 ‘Cristante 5.5 – Mieux que le français, mais il ne peut pas changer la donne. Bienvenue de toute façon).

Zaniolo 6 – Meilleurs voeux, du fond du cœur. Presque injustifiable pour le jeu lui-même, car tout Rome est en proie à la Juve dans la première demi-heure. Puis il sort, sur une civière, après s’être retrouvé au sol entre Rabiot et De Ligt. L’impression est que cela peut être quelque chose de grave. Le souhait, en fait, qu’il n’en soit pas ainsi. (De 35 ‘Moins de 6 ans – Pas vraiment une épine sur le côté pour la défense de la Juventus. Un demi-vote de plus car grâce à lui, mais surtout à Alex Sandro, la pénalité de 2-1 vient).

Pilgrims 5.5 – Beaucoup d’inexactitudes, peu de danger. Les Bianconeri aiment ça sur le marché et la soirée de ce soir ne changera rien, mais elle n’a certainement pas été exposée.

Perotti 6.5 – Parfois, sprint. Parfois ça fait peur à l’arrière de Sarri, parfois ça disparaît du jeu. Froid à réaliser une lourde pénalité.

Dzeko 5.5 – Statique, pas en très bon état. Pourtant, Rome devient vraiment dangereux quand il s’illumine. C’est cinq minutes, assez pour que les Giallorossi marquent 2-1. Je me demande s’il a aussi joué le reste du match.