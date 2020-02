Cartes de rapport de Turin – Seul Sirigu est enregistré. Défense et attaque sans défense

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Lecce-Turin 4-0 (11 ’Deiola, 20’ Barak, 64 ’Falco, 79’ Lapadula)

Sirigu 6.5 – Torino marque 3 buts, mais sans son gardien, ils auraient pu être bien plus. Cela suffit pour résumer la sérataccia des hommes de Mazzarri.

Djidji 4.5 – À l’heure rare du match où il reste sur le terrain, il devient également le protagoniste de quelques fermetures intéressantes. Mais l’erreur de désengagement qui permet à Lecce de marquer 2-0 a un poids spécifique décidément important sur le résultat final. Peu de ses certitudes du soir (à partir de 58 ‘ lierre).

Nkoulou 5 – Le moins responsable du département défensif simplement parce qu’il ne fait pas d’erreurs directes sur les buts. Mais la sérataccia est aussi la sienne.

Bremer 4.5 – La faute inutile qui mène à la pénalité 4-0 est l’une des nombreuses photographies négatives que Torino ramène à la maison.

De Silvestri 5 – Ne pousse pas avec conviction et ne défend pas avec soin. Donati remporte le duel direct avec lui.

Rincon 5.5 – Remplacé en seconde période car pas au mieux, il est l’un des moins négatifs du sien (à partir de 70 ‘ Lyanco 5.5 – Entrez sur le terrain après la fin du jeu. Il ne lui en faut pas beaucoup pour changer l’inertie).

Meite 5 – Imprécis, inattentif, hors du jeu d’équipe. Il ne trouve presque jamais le bon jeu

Aina 5 – Le but 2-0 découle de son mauvais désengagement. Sur l’aile gauche, on devine très peu contre Sabelli.

Verts 5.5 – Un coup franc élevé d’une position favorable et un bon jeu au milieu de terrain sur Lapadula. Puis le trouble musculaire (à partir de 23 ‘ Millico 5 – Essayez de mettre la race et la qualité, mais le résultat n’est pas ce que vous espériez avec une erreur à l’appui de trop).

Berenguer 5 – Il est sur le terrain mais presque pas remarqué. Seulement une action épaisse, dans la seconde moitié quand un couple d’adversaires saute avec style. Puis rien qu’une tentative très timide de reprise, sur 4-0.

Belotti 5 – Le capitaine de la grenade se bat et se bat. Mais des balles jouables, pour la énième fois de la saison, très peu viennent. Et il ne peut pas changer la dynamique de la course.

1er étage

MILAN-HELLAS VERONA 1-1 – 13 ‘Pharaons, 29’ Calhagnoglu

Donnarumma 6.5 – Économisez immédiatement sur Verre, sinon il ne parade pas.

Calabre 5.5 – Prend confiance avec le passage des minutes arrivant également à quelques reprises pour tenter la conclusion, aidant la manœuvre offensive ….