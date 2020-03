Cartes de rapport Lecce – Défense contre les chocs, Lapadula n’affecte pas. Saponara le seul qui se sauve

Lecce-Atalanta 2-7 (17 ‘aut. Donati, 23’ Zapata, 30 ‘Saponara, 40’ Donati, 47 ‘Ilicic, 54’ Zapata, 61 ‘Zapata, 89’ Muriel, 90 + 2 Malinovskyi)

Gabriel 5 – Et dire que sur les buts semble avoir très peu de défauts. Mais au bout des 90 minutes de jeu, et après 7 buts encaissés, ils ne se souviennent pas de ses arrêts décisifs ou notables.

Faire un don 5.5 – Le propre but est difficile à commenter, le vent bougeant la trajectoire du ballon. Marque un beau but, celui du momentané 2-2. Puis la désastreuse seconde moitié de toute l’équipe.

Lucioni 4 – Depuis les rues centrales, Atalanta passe au gré de ses envies. Ça commence plutôt bien, en essayant de tenir Zapata. Puis il s’enfonce avec tous ses coéquipiers dans une seconde mi-temps au cours de laquelle la Déesse marque 5 buts.

Rossettini 4 – Une journée pleine d’erreurs. Commencez par être dominé par Zapata sur le deuxième but, à partir de là, cela empire.

Chaudrons 4,5 – Nombreuses erreurs techniques, dans le contrôle du ballon et dans les passages. Les sorties offensives sont très rares, souvent en difficulté sur les fentes Ilicic et Hateboer.

Majer 5.5 – En première mi-temps met la course à pied, l’intensité et les bonnes fermetures au service des siens. Un peu de qualité manque, en seconde période il ne semble pas être sur le terrain (à partir de 64 ‘ Tachtsidis 5.5).

Deiola 5.5 – Très bon pour lancer Saponara au millimètre pour le réseau qui rouvre la course en première mi-temps. Puis en seconde période, Lecce a perdu ses repères et il n’a pas été sauvé non plus.

Barak 5 – Un pas en arrière important par rapport aux premières courses sous le maillot du Salento. L’ancien Udinese ne trouve jamais le bon gazon et est absorbé par le milieu de terrain de Gasperini.

Mancosu 5 – Il devrait donner la qualité avec Saponara et, peut-être, aussi la dangerosité. Il ne peut presque rien faire (à partir de 64 ‘ Tchekhov 5.5 – Entrez et essayez de trouver quelque chose. Mais après quelques balles touchées, il disparaît).

Saponara 7 – Le seul à se sauver dans le déluge des réseaux de Bergame. Il a marqué un grand but et a donné à Donati une excellente passe décisive. Si Lecce est pleinement dans le jeu, le mérite lui revient.

Lapadula 4.5 – Une journée compliquée pour l’attaquant de Liverani. Il détient très peu de balles, bouge et court beaucoup mais au final il n’affecte jamais la surface de réparation.

Fabio Liverani 4.5 – Lecce, combatif et jamais dôme, vu dans la première moitié disparaît mystérieusement dans l’intervalle. Et si en seconde période son équipe marque 5 buts, les fautes sont évidemment les siennes.