Cartes de rendement de Mancosu – La Juventus avait déjà explosé: des règles du jeu équitables

SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Marco Mancosu, l’amazza-grandi. Le capitaine de Lecce, après avoir marqué contre la Juventus de Sarri, a réussi à frapper Conte de l’Inter hier (1-1 sur le résultat final du match), comme l’analyse de La Gazzetta dello Sport entre autres ce matin: ” Il avait déjà tiré sur la Juventus. Par condicio. Ses larmes sont belles, son histoire de réveil est belle “, écrit l’équipe. Dimanche à encadrer, donc, aussi parce qu’en Serie A seuls Joao Pedro et Josip Ilicic ont marqué plus que lui parmi les milieux de terrain: six buts à ce jour, chapeau.

Ce sont tous les votes de Marco Mancosu:

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

20.01 14:06 – Napoli officiel, pris Rrahmani: il restera à Vérone jusqu’en juin

20.01 14:00 – Bulletins de rendement de Mancosu – La Juventus avait déjà explosé: des règles du jeu équitables

20.01 13:57 – Bologne, Mihajlovic voit la direction: à la recherche d’un arrière complet et d’un central

20.01 13:45 – Les bulletins de lasagne – Svernicia Kjaer comment et quand il veut: Beep Beep

20.01 13:39 – Inter, pas seulement Rome sur Politano. L’attaquant considère également Napoli

20.01 13:36 – DS Getafe exclusif ferme à Suso: “On s’en fiche, l’équipe est déjà terminée”

20.01 13:30 – TOP NEWS 13 heures – Inter, en avant pour Eriksen. Amrabat entre Naples et Viola

20.01 13:27 – tmwInter-Chong, 5 millions de commissions sur la table. La vente aux enchères commence

20.01 13:21 – “Veuillez vendre le taureau”. Le Caire répond: “Alors vous le regretterez …”

20.01 13:15 – Fiches de rendement de De Ligt – Enfin la vraie: croissance exponentielle

20.01 13:11 – tmwAmrabat est entre Naples et Florence: Hellas est pressé, le point sur l’accord

20.01 13:08 – Inter, attaquant pour Eriksen: agent à Londres. Sommet de Marotta-Levy possible

20.01 13:06 – Officiel de Gênes, Gumus vendu à Antalyaspor

20.01 13:03 – exclusif Farewell Piatek, de Pologne: “Milan coupable, ira au Premier ministre”

20.01 13:00 – Rapports de Borini – Grands débuts. Si le bonjour commence le matin …

20.01 12:57 – tmwGenoa, l’ancien Cagliari Sebastian Eriksson est évalué pour la médiane

20.01 12:50 – tmwJuve, l’échange entre Marques et Pereira avec le Barça est à deux pas

20.01 12:45 – Les bulletins de Kulusevski – Peu, très peu: la Juve l’excite

20.01 12:36 – Juventus, Dybala: “J’espère pouvoir rejouer avec Pogba”

20.01 12:30 – Les bulletins de Donnarumma – Folie et rachat: flop pour certains, 7 pour d’autres

20.01 12:29 – tmwBologna-Vignato, il y a les signatures: 2 millions chez Chievo

20.01 12:27 – tmw Fiorentina-Caprari, Doria attend la relance violette. Le point

20.01 12:24 – Atalanta, Czyborra arrivant d’Héraclès: 3,5 / 4 millions d’opération

20.01 12:21 – exclusif Sppinazzola, l’ancien entraîneur: “Pas cassé, ça vaut le coup”

20.01 12:15 – Les bulletins de Conte – Son Inter freine, la Juve en fuite: rejetée

20.01 12:12 – Cagliari, record Joao Pedro: “Mais je ne pense pas aux chiffres”

20.01 12:09 – tmwPolitano à Rome pour des raisons personnelles: demain il reviendra à Milan

20.01 12:06 – tmwLazaro, aujourd’hui le sommet agent-Newcastle. Il existe déjà un accord avec Inter

20.01 12:00 – Les bulletins de Perin – Le pire de Gênes: sûr que c’est mieux que Radu?

20.01 11:48 – Vérone, Juric: “Borini, bon esprit déjà à l’entraînement. Ce sera précieux”

1er étage

Les voix des protagonistes, les exclusivités du marché et bien plus encore sur TMW: en dessous de l’actualité la plus importante du matin.

FOCUS TMW – Les dix clichés auxquels nous devons nous attendre cette semaine – Lisez les nouvelles, CLIQUEZ ICI!

Inter-Eriksen, les bonus jouent un rôle décisif ….