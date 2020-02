Cartes SPAL-Juventus: Ramsey et Cuadrado décisives et animées Strefezza

(SPAL-Juventus 1-2: 39 ‘Ronaldo, 61’ Ramsey, 70 ‘rig. Petagna)

SPAL

Berisha 6.5 – Il ne peut rien faire contre les réseaux étroits de Ronaldo et Ramsey, il fait au moins trois interventions très importantes et maintient le match en vie.

Cionek 5.5 – Pour 40 ‘, il limite Ronaldo, réussissant également à le contenir dans le 1 contre 1. Cependant, une distraction suffit et le Portugais s’enfuit en signant le 1-0.

Bonifazi 5.5 – Pèse le trou central laissé avec le collègue du département, exploité par Ramsey, qui s’insère et fait 2-0. Pour le reste, il joue très bien.

Zukanovic 5 – Comme pour Bonifazi, l’espace laissé à Ramsey au début du tournage a été fatal. Quelques bavures de trop, globalement insuffisantes.

Reca 5.5 – Très agressif au début du match, mais Cuadrado en souffre beaucoup, ce qui disparaît dans plus d’une circonstance.

Castro 5.5 – Jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de fournir le petit plus dont SPAL aurait besoin. Quelques idées remarquables. (À partir de 60 ‘ Tarifs 6 – Le retour le plus attendu pour les fans de SPAL, bien que regrettable car Ramsey a doublé quelques secondes plus tard).

Valdifiori 6 – Jouez beaucoup de balles, il contient bien les avancées des milieux de terrain hôtes. Di Biagio lui donne confiance dans un challenge compliqué, il le rembourse avec une bonne performance.

Missiroli 6.5 – Homme partout au milieu du terrain, il entraîne ses coéquipiers même dans les moments les plus difficiles et conquiert la rigueur qui rouvre le challenge. (Depuis ’80 ‘ Tunjov s.v.).

Strefezza 6 – Il crée des maux de tête à Chiellini, il est dangereux avec sa vitesse et son jeu. Peu incisif cependant dans la phase finale.

Taux 5,5 – Après un bon départ, il ne trouve pas le bon jeu et tombe à distance. (’89 ‘ Di Francesco s.v.).

Petagna 6 – Point de référence généralement offensant, il a le mérite de garder l’espoir vivant en transformant la rigueur. Pour le reste, il est bien contenu par les défenseurs invités.

Entraîneur: Luigi Di Biagio 6 – Changer le visage d’une équipe en quelques semaines est une tâche difficile, surtout si vous essayez d’appliquer de nouveaux mécanismes. Le 4-3-3 fonctionne jusqu’à un certain point: le SPAL attaque mais dépense trop et n’affecte pas en avant, puis arrive peu lucide aux assauts finaux.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Il ne peut pas deviner le bon angle sur le penalty de Petagna. Ça donne de la sécurité au département, ça ne prend pas de risques.

Danilo 6 – Les premières minutes sont difficiles, car Reca pousse beaucoup et l’oblige à un désengagement difficile. Puis, également grâce à l’aide de Cuadrado, il joue avec plus de confiance.

Rugani 5.5 – La faute pèse sur Missiroli, qui rouvre un défi pratiquement clos: une faute naïve, tardive, une tache dans un match tranquille.

Chiellini 6 – Après la coupe contre Brescia, Sarri l’a déployé dès la première minute et l’a laissé sur le terrain pendant près d’une heure. Au-delà d’une entrave initiale compréhensible, le capitaine ne fait aucune erreur particulière. (À partir de 55 ‘ De Ligt 6 – Bonne entrée dans le peloton du Néerlandais, qui ne donne rien en finale, surtout sur les coups de pied placés).

Alex Sandro 6 – Deux bons dollars en première mi-temps, en deuxième mi-temps il veille particulièrement à contenir la dangereuse Strefezza.

Ramsey 6.5 – Il y a toujours dans toutes les actions dangereuses de la Juve et a le mérite de signer le but du momentané 2-0. (À partir de 73 ‘ Rabiot 6 – Essayez de ranger les dernières minutes excitées, en prenant aussi des licences).

Bentancur 6 – Revenons au vice-Pjanic: après quelques difficultés initiales, augmentez le régime de votre moteur et faites un excellent travail dans les deux phases.

Matuides 6 – Beaucoup de sale boulot, comme d’habitude, laisse les honneurs aux autres, pendant qu’il s’occupe du confinement. (À partir de 79 ‘ Bernardeschi s.v.).

Cuadrado 7 – L’un des meilleurs jeux saisonniers du Colombien. Il ne démarre pas très bien, faisant deux occasions erronées, puis imbecca Ronaldo au centre de la surface pour le but 1-0. En seconde période, il ne renonce pas à un pouce, il est toujours au cœur de la manœuvre et semble être en excellent état.

Dybala 6.5 – Quand il s’allume, il y a des douleurs: après le coup sûr du poteau en première mi-temps, Ramsey aide à doubler.

Ronaldo 7 – Un but annulé, un bon, une barre transversale. Toujours décisif, il donne parfois l’impression d’être trop seul. Mais ça suffit, pour l’instant.

Entraîneur Maurizio Sarri 6.5 – Après les dernières performances décevantes à l’extérieur, la Juve retrouve la victoire et, parfois, aussi un bon match. Les champions sont toujours décisifs, il essaie de mettre les siens et, jusqu’à présent, il a raison: première place au classement blindé, désormais en tête de la Ligue des champions.