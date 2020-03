Caruso Lombardi n’était pas loin derrière et a également répondu à Alberto Fernández: “J’ai constitué cette équipe”

Au milieu de la quarantaine des coronavirus, Alberto Fernández, actuel président de la Nation, a utilisé une phrase de Pipo Gorosito pour expliquer sa façon de penser et a même osé analyser le cycle de Caruso Lombardi à Argentinos.

“Quand les Argentinos jouaient la relégation, le club a embauché Caruso Lombardi. Et moi et les fans argentins aimons un jeu moins spéculatif. Nous avons joué pour lancer des centres à Delorte, qui était un attaquant qu’ils avaient amené d’Olympe, et il ne voulait pas m’arrêter. En fait, j’ai arrêté d’aller sur le terrain “, a expliqué Alberto, en dialogue avec Radio avec vous.

Et dans la même ligne, il a ajouté: “Enfin, après Caruso, ils ont embauché Pipo Gorosito et le président du club m’a invité à déjeuner avec lui. Lorsque j’ai expliqué à Pipo ce qui m’arrivait, il m’a dit quelque chose que j’ai adopté pour toujours.”Si vous faites les choses correctement, il est très possible que vous fassiez bien». Et à partir de là, je l’ai appelé le théorème de Gorosito et je l’applique à tout. “

Face à cette situation, Caruso n’était pas silencieux et il a répondu au président sur son compte Twitter: “Monsieur le Président, j’adore la façon dont vous gérez ce problème de coronavirus, je vous félicite. Mais je vous précise que ce que vous déclarez est confus, l’équipe que vous dites avoir constituée et repartie au sixième rendez-vous, les deux fois précédentes, ils m’ont appelé pour sauver leur équipe de la relégation. “

Et il a continué: “Et en plus j’ai réussi à le sauver, je ne l’ai pas entendu dire qu’il jouait mal, l’équipe que tu aimais était un autre championnat et avec des joueurs qui l’ont cassé et je les ai pris, donc j’aimerais que vous appréciez mon travail comme je le fais avec le vôtre. Un câlin “, fermé.