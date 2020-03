Carvajal, Nacho et Isco manqueront le match à l’extérieur du Real Madrid contre le Betis

Le Real Madrid a terminé la séance d’entraînement de samedi sans Carvajal, Nacho —flu— et Isco — spasmes arrières —, donc Los Blancos sera privé de ces trois joueurs lors de leur visite au Betis ce dimanche. Hazard et Asensio se remettent également de leurs blessures.

Cela signifie que Zidane aura du mal à trouver un arrière droit pour le match de dimanche. Nacho était le remplaçant de Carvajal depuis le départ d’Odriozola pour rejoindre le Bayern Munich cet hiver, il serait donc peut-être temps pour Zidane de faire confiance à Militao pour cette place.

Le jeune défenseur devra remplacer Sergio Ramos lors de la visite de Madrid et a besoin de quelques minutes pour améliorer sa confiance et son conditionnement.Le match contre le Betis semble donc être une bonne occasion pour lui de jouer et de retrouver son rythme.

De plus, il a joué comme arrière droit dans le passé. Zidane pourrait également être tenté de jouer Lucas Vazquez en tant qu’arrière droit, mais Militao sera probablement la meilleure option étant donné que Madrid a compté sur sa stabilité défensive pour marquer des points cette saison.