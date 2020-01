Cas Conte, entre Puteolana et la municipalité, le calme éclate. Voici les prochaines étapes

POZZUOLI (NA). Il y a un peu moins d’une semaine, les adieux du président Casapulla avaient jeté la place Phlégréenne, la Puteolana 1902 il a donc connu quelques jours d’instabilité qui ont coïncidé avec le KO inattendu du championnat.

POINT DE TOURNAGE POSITIF

Selon ce que notre rédaction a collecté, la situation liée au projet de stade prendrait enfin une tournure positive. Nous avons trouvé un projet d’accord entre l’administration municipale et l’entreprise pour poursuivre le processus qui permettra aux diables rouges de développer le projet Conte selon des programmes préalablement portés à la connaissance de la ville et des fans. L’accord entre tous les composants était en fait une étape nécessaire, pour ramener le ‘902 à sa gloire d’antan et surtout pour ramener le grand football au Comte. Les prochaines étapes seront probablement le feu vert du protocole et certains engagements institutionnels qui verront les deux parties comme des protagonistes.

LA TÊTE SUR LE TERRAIN

En attendant, l’équipe est revenue au travail sous les ordres de Ciaramella, pour mieux se préparer à la prochaine manche du championnat contre Real Forio, où les Phlégréens feront tout pour relever la tête et confirmer leur leadership dans le groupe A en cohabitation avec le afragolese. Par ailleurs, dans les prochains jours, au stade Conte, des interventions sont prévues pour rendre le terrain plus adapté à l’accueil de la ligue Puteolana. Alors dissipez tous les doutes sur un adieu à la propriété, les fans de grenade peuvent donc pousser un soupir de soulagement après des jours de trépidation.