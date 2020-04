Cas de coronavirus, Inter multi Lukaku avant qu’il ne devienne un nouveau Icardi | Primapagina

L’Inter doit infliger une amende à Lukaku, doit le faire pour faire le saut nécessaire et définitif qui le sépare du passé récent. Ce passé qui, trop souvent, l’a montré fractionné à plusieurs niveaux, désordonné, arrangé. Marotta a apporté une nouvelle discipline à Appiano Gentile et pour cette raison Icardi et Nainggolan n’ont pas pu compter sur une seconde chance. Lors des reprises, le club a ressenti le besoin d’indiquer une direction et de créer des précédents qui serviraient d’exemple au groupe qui formerait le nouveau parcours. Lignes directrices: si vous faites une erreur, vous payez.

PIEDS SUR LE TERRAIN – Lukaku avait tort, quant au fond et à la forme. Il l’a fait deux fois en un mois. L’Inter lui avait déjà pardonné la sortie sur Rugani et la Juventus. Il est encore tombé amoureux. Pouquoi? Peut-être parce que ça commence à se sentir intouchable, la sensation qui a enflé Icardi au point de le faire éclater. Et puis il pourrait tout aussi bien être ramené sur terre. Inter transmet les déclarations de ses membres, leur demande d’être informés des éventuels entretiens. Lukaku se soucie, accède à Instagram et discute avec des amis comme s’il n’était pas un professionnel surpayé. Et alors? Del Coronavirus, le sujet qui crée actuellement plus d’anxiété. Lukaku a simplement enfreint les règles et est généralement suffisant pour que les mortels ordinaires reçoivent une pénalité. Surtout si vous êtes un récidiviste.

L’ENTREPRISE ÉLEVE SA VOIX – En revanche, Inter a filtré la possibilité d’adopter à nouveau la ligne douce. Lukaku a compris l’erreur qu’ils ont commise, ils nous l’ont fait savoir. De plus, il est toujours secoué par tout ce qui se passe. Cela ne peut pas être suffisant, c’est évident. L’été dernier, l’Inter a pris le bon chemin et doit continuer sur cette voie s’il veut vraiment se développer. Ne pas infliger d’amende à Lukaku reviendrait à offrir à d’autres la possibilité de commettre des erreurs en toute impunité. Exactement ce qui avait abandonné la société à une époque insoupçonnée. En effet, si Lukaku est vraiment le leader qu’ils disent, il est multi à lui tout seul. Faites-le pour le groupe et donnez également un exemple aux plus jeunes. Et la société se fait entendre, aide la communication à ne pas être continuellement délégitimée par des attitudes comme celles de Lukaku. Aussi parce que c’est un bâton, celui de la communication, qui fait déjà de l’eau quelque part. Mieux vaut ne pas les laisser seuls.