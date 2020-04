L’affaire des salaires continue de tenir même en Premier League. Les clubs voudraient évidemment couper un pourcentage des riches salaires des joueurs, tandis que les agents et les syndicats prennent du temps et reportent tout au week-end: en particulier, écrit le Daily Mail, les agents auraient conseillé aux joueurs de n’accepter aucune proposition des clubs pendant ces heures. et d’attendre au moins demain soir, quand une réunion aura lieu entre les représentants des différentes parties.