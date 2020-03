Casapulla répond à RdC entre l’affaire Volpini, les remboursements et la négociation avec Guarino: “Je continue de travailler pour …”

POZZUOLI (NA). Le jour convulsif d’hier, nos microphones ont parlé pour la première fois Président de la Puteolana 1902, Emanuele Casapulla, puis l’intermédiaire de la négociation a sauté avec le groupe Guarino, Gennaro De Mare, et enfin le soir le Massimo Cavaliere a dit.

LE COMMUNIQUE DE PRESSE

À cet égard, nous enregistrons le communiqué de presse publié par les footballeurs de Puteolana, qui voulait clarifier la situation dans la maison phlégréenne: “Les joueurs de Puteolana 1902, ou plutôt les derniers membres de ce club fantôme, ont l’intention d’exprimer certaines considérations concernant le dernier communiqué de presse du haut dirigeant Casapulla. À la lumière des nombreux mensonges et mensonges racontés à droite et à gauche, des acheteurs fantômes qui auraient dû reprendre l’entreprise depuis longtemps (janvier), nous prenons toujours note d’une nouvelle exposition au moyen de quelques déclarations. Nous-mêmes, les footballeurs inscrits voudrions préciser que nous avons eu un contact direct, par l’intermédiaire de la personne de M. Cavaliere (courtier de la négociation), avec M. Adamo Guarino (intéressé à reprendre le club de football), qui à son tour a été aidé par M. Gennaro De Mare. En fait, nous avions formellement conclu un accord immédiat de garantie et de liquidité pour les remboursements de janvier et février, nous garantissant une finale de championnat sereine et prometteuse. Au lieu de cela, aujourd’hui, nous nous retrouvons dans les deux sens! Une présidence latente (voir l’affaire Volpini), qui prend du temps et se cache derrière d’autres intérêts. LES JOUEURS DE LA PUTEOLANA 1902 ».

LA RÉPLIQUE DE CASAPULLA

L’affaire Volpini, l’affaire sautée avec Guarino et le nœud de remboursement pour les joueurs et les membres, à nos micros ce matin Casapulla reste à préciser, sans équivoque: «Inutile de le nier, cette pause nous a surtout servi à Puteolana pour clarifier plusieurs enjeux, au départ nous avons gardé un nombre record mais l’Africain était plus continue sans aucun doute. L’urgence Covid-19 a clairement tout mis en arrière-plan, mais en ce qui me concerne, je continue de travailler à 360 ° pour Puteolana également. – Casapulla souligne – Hier, il y a eu une réunion interne mais, à la lumière de certaines déclarations récentes, je pense qu’il convient de clarifier au cas par cas “.

SAUT DE NÉGOCIATION AVEC LE GROUPE GUARINO

Sur la négociation sautée avec le groupe Guarino: «Monsieur De Mare ne se souvient probablement pas bien des jours de la semaine, nous nous sommes sentis mardi et non mercredi comme indiqué, mais même alors j’ai eu le sentiment que quelque chose n’allait pas dans la bonne direction, et maintenant après J’ai confirmé certaines déclarations. Toutes mes demandes sont-elles acceptées? J’ai récemment payé 14 mille euros pour les remboursements, le nouveau consortium voulait mettre moins dans l’assiette et, entre autres, j’aurais dû payer pour la situation au stade Conte. – Casapulla fait remarquer – Donc, fondamentalement, ils n’ont engagé que les joueurs et ensuite ils auraient évalué les garanties, l’accord n’était donc pas aussi défini que je l’ai expliqué hier. Je suis également désolé que de toute façon ce consortium ait été présenté par diesse, une personne proche de moi et proche de Puteolana, mais j’ai fait mes évaluations appropriées et décidé en conséquence. “

CAS VOLPINI, LA CLARIFICATION

L’affaire Volpini tient désormais le banc, après l’aide apportée par Follera et Sardo, et le don de Guarino, la réplique de la grenade numéro un arrive également sur cette question: «Je discuterai aux endroits appropriés pour décider quoi faire, il est vrai que le garçon devait recevoir des remboursements mais jusqu’en janvier il résidait dans une structure payée par Puteolana. Geste guarino? Ce sera aussi un beau geste mais je reste étonné, car il vient d’un président d’un concurrent direct pour la Serie D, je passerai quelques jours puis je ferai des appréciations appropriées également sur ce sujet, je me comparerai avec ceux qui veulent le bien de Puteolana “.

REMBOURSEMENTS ET GARANTIES POUR LES JOUEURS

Dernier commentaire sur le non-remboursement des membres: “Je voudrais souligner que la plupart, sinon la totalité, des meilleures entreprises, de plus en plus sont des défaillants envers leurs membres. Ces jours-ci, j’ai été informé et je comprends que la situation est la même en D et pour trois clubs de Serie C. Malheureusement, dans notre cas, une agitation a immédiatement éclaté, malgré le fait que ces dernières semaines, j’ai payé 14 mille euros à mes membres, de l’argent qui, comme cela se produit déjà depuis le début de la saison, a été divisé en interne dans les vestiaires. Je ne veux pas entrer dans les mérites de la distribution des remboursements, mais beaucoup de nouvelles divulguées ne sont pas vraies, jeter des mois de sacrifices et de travail au vent est absurde pour moi. Nous avions greffé une idée dans l’esprit des fans sur l’avenir de Puteolana, et j’en profite pour réitérer, malgré le moment délicat lié à l’urgence de Covid-19, que si l’équipe recommence, l’équipe jouera pour le comte et s’il y aura des éliminatoires nous les disputerons pour les gagner ».