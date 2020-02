Casarano-Foggia 1-0, précieuse victoire des Rossazzurri en perspective éliminatoire

CASARANO (LE). Au «G. Capozza “sur Casarano Calcio tente de démarrer devant ses fans après la mauvaise défaite externe contre Sorrento Calcio. Dans les murs amicaux, les rossazzurri accueillent un Foggia Football qui veut donner une continuité aux derniers résultats et se rapprocher du haut du classement.

BOT AND REPONSE, MAIS PEU D’ÉMOTIONS

Les invités sont partis rapidement, qui à 5 ‘a touché l’avantage avec une patte de El Ouazni sur une passe décisive de Salines, para Al Tumi. L’équipe à domicile sur l’axe Favetta-Mincica répond, assiste le premier et conclut le second muré par la défense des Rossoneri. Les satanelli tentent de mettre la flèche mais Casarano, poussé par ses fans, parvient à désamorcer l’attaque de l’adversaire et risque très peu dans les premiers 45 ‘de la course. La première mi-temps se termine en effet de zéro à zéro, peu d’émotions chez Capozza.

VICTOIRE ROUGE-BLEU

Premiers changements en seconde mi-temps, puis à 57 ‘Citizen essaie le football placé, para Al Tumi. La réponse de Casarano arrive à 70 ‘avec une tentative de Versienti sur une passe décisive de Favetta, balle au-dessus de la barre transversale. Quelques minutes plus tard, le tir croisé moqueur de Favetta, l’attaquant du rossazzurri surprend incroyablement Fumagalli et met le score à zéro. L’équipe à domicile est presque doublée, à 85 ‘le Foggia nouvellement entré tente de surprendre Fumagalli mais le numéro un des Rossoneri est réactif et sauve à la sortie. Foggia est incapable de réagir et tombe donc de un à zéro à Capozza et voit le redoutable Cerignola s’approcher.