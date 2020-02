Case City, De Bruyne: “Pour nous les joueurs, peu de changements. Nous faisons confiance au club”

Kevin De Bruyne, interviewé par Sky Sports UK, a parlé de l’interdiction de l’Europe à Manchester City. “Nous étions en vacances quand il y en avait. Nous sommes revenus et nous avons joué. La situation est ce qu’elle est mais nous sommes revenus, nous nous sommes entraînés et à la fin rien n’a changé pour nous. Nous jouons comme nous le savons et nous l’avons vu aujourd’hui. Nous avons encore tant de choses à jouer, avec deux coupes et la Ligue des champions. Nous espérons retrouver le rythme au plus vite et gagner des titres. “

C’était choquant?

“Je ne sais pas. Le club a réagi avec une déclaration et en tant que joueur, je ne sais pas quoi faire d’autre. Nous jouons au football, à la fin le club fera ce qu’il doit faire, nous avons la foi. C’est une action en justice, vous savez que nous ne pouvons pas n’en dites rien. “