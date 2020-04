Case Higuain, la Juve est en alerte: attaque au minimum pour le Scudetto et les Champions | Primapagina

Gonzalo Higuain ne veut pas rentrer en Italie, pas pour le moment. ANous avons parlé le même jour de la volonté de Pipita de rester en Argentine, une position dictée à la fois par des raisons médicales liées au coronavirus et à l’état de santé de la mère, et par une bataille interne avec le Juventus lié à l’avenir et aux choix de l’entreprise de se concentrer sur d’autres avant-centre pour la prochaine saison, mais la nouvelle inquiète les bianconeri et en particulier Maurizio Sarri compte tenu également de la reprise de l’entraînement (possible le 4 mai) et de celle du championnat: L’attaque de la Juve est susceptible de se trouver à l’extrémité la plus basse des blocs de redémarrage.

CONDITIONS – Tout tourne autour du condition athlétique de Higuain, comme pour tous les joueurs inévitablement touchés par l’arrêt de l’urgence Covid-19: combien de temps faudrait-il pour trouver la meilleure forme physique? S’il est vrai que Pipita pourrait également effectuer la première partie de la préparation à domicile, comme il l’entendait en considérant un risque inutile de rentrer à Turin, le risque que cela l’amène à accumuler un retard sensible par rapport à ses compagnons est considérable. Cet aspect ne doit pas être sous-estimé même si l’on considère que la fin de saison n’aura pas de rythmes normaux pour le football: entre un championnat à conclure en un temps record puis un plongeon en Ligue des champions, La Juve pourrait se retrouver à jouer tous les trois jours de fin mai / début juin jusqu’à après l’été. Un tour de force difficilement soutenable sans préparation ad hoc, surtout si l’on parle d’une structure physique imposante comme celle d’Higuain, une structure qui, vue au fil des années entre Naples, la Juventus et Milan, a besoin de temps et de travail pour trouver le bon équilibre et le maintenir tout au long de l’année.

COMPTÉES – Si donc l’Argentin continuait sa ligne et retardait effectivement le retour aux ordres de Sarri, comptant même les quatorze jours d’isolement à respecter à son retour en Italie, le technicien risquerait de recommencer avec une attaque “ sautée ”. Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala serait la seule solution en tant qu’avant-centre: seulement deux interprètes, même de niveau, pour jouer immédiatement tous les trois jours, une étroitesse de choix qui pourrait aussi peser dans une saison atypiquement courte et serrée, avec une charge de stress et de fatigue atypique même pour les athlètes professionnels et entraînés comme ceux du ballon. Jours d’attente, la Juve attend que le jour exact de la formation soit officialisé puis communique des dates de retour précises à ses membres: également à Higuain, dont la décision peut avoir un impact important sur la mini-saison noir et blanc.