Casemiro admet une erreur en nommant Valverde son successeur: «il est le meilleur 8» | Ligue d’Espagne

Le milieu de terrain brésilien du Real Madrid Casemiro a déclaré que «ce serait un péché» que son coéquipier uruguayen Federico Valverde joue en position «5» sur le terrain, car selon ses vertus et son déploiement physique, il a les caractéristiques pour être l’un des meilleurs »8 ‘ du monde.

Casemiro a qualifié son coéquipier Valverde de joueur “calme”, ​​important pour le Real Madrid, tactiquement “très bon” et avec qui il a la chance de s’asseoir à côté de lui dans les vestiaires pour parler de football, selon l’interview. Magazine Libero.

“Je pense que ce serait un péché pour Valverde de jouer” 5 “, c’est un joueur qui a cette balle frappée et un affichage physique dans le champ d’une zone à une zone incroyable, c’est plus un” 8 “, je ne dis pas qu’il ne peut pas y jouer car il a la qualité de jouer au milieu et partout “, a déclaré Casemiro.

Le Brésilien estime que la “vertu” de l’Uruguayen, qui connaît la meilleure saison de sa carrière et qui a décroché une place dans les onze de Zinedine Zidane, est en position de “8”, comme il est capable de ” pour atteindre la zone et avec un déploiement pour revenir et reconstruire. Tactiquement c’est très bien, donc je pense que c’est plus un ‘8’ qu’un ‘5’ ou un ‘6’ “, a-t-il dit.

Casemiro a dit qu’il avait tort de dire que dans deux ans, Valverde serait l’un des meilleurs “8” au monde, car selon la saison qu’il fait “il fait avancer le processus”. “J’ai dit que dans deux ans, Valverde serait l’un des huit meilleurs au monde, mais je pense que j’avais tort parce qu’il fait avancer le processus. Il est un joueur très important pour nous, et il grandit chaque jour, chaque match grandit de plus en plus donc je pense qu’il fait un travail phénoménal. “

Casemiro a profité de l’occasion pour envoyer un message de tranquillité à l’ancien Peñarol, assurant qu’il avait également 21 ans, afin qu’il “sache” ce qui pourrait “traverser sa tête” et que beaucoup de pression sur lui ne fonctionnerait pas.

Enfin, l’ancien Sao Paulo a qualifié Valverde de joueur silencieux, ce qui met en évidence sa personnalité et la façon dont il affronte la bonne saison. “Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il est une personne qui aime écouter, très calme, il a rendu tous ces matchs si bons et a montré aux gens qu’il est une personne importante pour le Real Madrid et qu’il est toujours très calme.”